Verso Ascoli-Alessandria, mister Longo: “Attenzione alla loro fase offensiva”

ALESSANDRIA – Dopo il pareggio interno col Lecce, è già tempo di tornare in campo per l’Alessandria. Oggi alle 14 al Del Duca i grigi sfidano l’Ascoli, finora squadra da trasferta, con ben 26 dei 36 punti in totali conquistati lontano dalle Marche.

“Vorranno cercare di invertire questi numeri casalinghi” ha sottolineato il mister dei grigi Moreno Longo “noi arriveremo con l’obiettivo di dare continuità, cercando di portare a casa punti, ogni partita è una opportunità per muovere la classifica”. I grigi sono ancora imbattuti nel girone di ritorno, con un successo e tre pareggi.

“Non dobbiamo guardare alla classifica, ci sono ancora 45 punti in palio, una enormità. Servono equilibrio, forza mentale e determinazione nell’offrire queste prestazioni, più passano le gare più servirà equilibrio perché le cose si complicheranno, dovremo arrivare nella miglior condizione possibile al rush finale. Rispetto all’andata (quando i bianconeri si imposero 3-1 al Moccagatta, ndr) siamo più maturi, cercheremo di offrire il meglio di noi, spesso siamo noi a determinare il nostro percorso”.

“Affronteremo una squadra in salute che sta bene come noi, servirà un’altra grande prestazione. Le condizioni della squadra? Il gruppo è nelle stesse condizioni di mercoledì, quando ha affrontato il Lecce. Nessuna nuova sul fronte infortunati. L’Ascoli ha un ottimo centrocampo e una fase offensiva egregia. Non farei fatica a vedere Bidaoui in una squadra big, è fenomenale. Producono occasioni da gol in quantità industriale, possono mettere in difficoltà in chiunque. Hanno detto che non facciamo giocare gli avversari? Beh, è un complimento, siamo una squadra che aggredisce e pressa alto, pratichiamo un calcio aggressivo, proiettato in avanti, fatto di pressing, continueremo su questi concetti e lavorando su alti ritmi”.

Longo ha infine commentato l’importante anniversario celebrato ieri in casa grigia, i 110 anni: “Per noi è un orgoglio essere riusciti a festeggiarlo in un buon momento e in una categoria che compete a questa società. Guardando alla storia ci si può identificare nel club, sentiamo un grande senso di appartenenza nel difendere questi colori ovunque”.