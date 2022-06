Calcio in provincia: è già tempo di mercato. Primi movimenti sulle panchine

ALESSANDRIA – La Stagione 2021/2022 non è ancora ufficialmente terminata visti i playoff ancora in corso, ma tante squadre che hanno terminato il loro campionato si stanno già muovendo per preparare al meglio l’annata 2022/2023. Cominciamo con la Spinettese che ha annunciato il nuovo Direttore Sportivo: è Moreno Zuccarelli, ex San Giuliano Nuovo. Con la sua esperienza e capacità, avrà il compito di costruire una squadra che possa alzare l’asticella, dopo la salvezza ottenuta quest’anno. C’è già fermento per quanto riguarda gli allenatori: sono ben quattro gli addii annunciati nel corso di Diretta Sport, la trasmissione domenicale, punto di riferimento del calcio della Provincia. Ai microfoni del nostro Franco Tasca, hanno comunicato la decisione di lasciare le panchine: in Promozione Stefano Raimondi (Ovadese), in Prima Categoria Samir Ajjor (Capriatese), in Seconda Categoria Marco Tafuri, dopo la bella e avvincente cavalcata con la Polisportiva Frugarolese e Fabrizio Guazzone del Predosa, dopo aver vinto la Coppa Piemonte/VDA della Provincia di Alessandria Seconda e Terza Categoria.

A proposito della Capriatese, la società comunica l’arrivo in panchina di Massimo Robiglio (bandiera dell’Acqui da calciatore) e Fabio Dragone come Responsabile del Settore Giovanile, a dimostrazione che il sodalizio gialloverde, rinnova i propositi ambiziosi, visti quest’anno. Andrea Bastianini, dopo un breve periodo di riflessione, rimane sulla panchina della Boschese, anche se il Presidente Rossano Falciani non ha mai avuto dubbi sulla sua conferma. In Terza Categoria, Mirko Siri, rimane alla guida dei Boys Calcio. Il Calciomercato dilettantistico della provincia di Alessandria è iniziato. (Nella foto Moreno Zuccarelli)