“Alessandria Calcio sull’orlo del baratro”: consigliere regionale molisano contro i grigi, pronti a querelarlo

ALESSANDRIA – “Una società ormai sull’orlo del baratro che quasi sicuramente non riuscirà neanche ad iniziare il campionato”. Queste le parole riferite all’Alessandria Calcio pronunciate dal consigliere regionale del Molise Gianluca Cefaratti, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook (intitolato “Il giorno del giudizio“) scritto per perorare le sorti del Campobasso.

Una frase che non è andata giù alla dirigenza dei grigi: proprio oggi, infatti, la società ha preso contatto con la Lega Pro per chiedere l’autorizzazione a querelare il politico molisano, responsabile di “aver avanzato sospetti sulla nostra società e sulla regolarità dell’iscrizione al campionato”.