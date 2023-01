Alessandria Calcio, trasferta in casa di una Carrarese in difficoltà

MASSA CARRARA – Seconda trasferta consecutiva per l’Alessandria Calcio, che dopo la sconfitta per 3-2 in casa della capolista Reggiana è pronta a far visita alla Carrarese. Al fischio d’inizio, sabato 28 gennaio 2023 alle ore 14.30, a darsi battaglia in campo saranno due squadre che stanno vivendo due momenti molto diversi del proprio cammino nel campionato di Serie C girone B. Se la squadra di mister Rebuffi è ripartita con intensità e punti nel girone di ritorno, lo stesso non si può dire dei padroni di casa. Nel 2023, infatti, la Carrarese ha raccolto tre sconfitte consecutive e l’ultima vittoria in campionato risale addirittura al 17 dicembre 2022.

Questa crisi di risultati ha portato i toscani ad allontanarsi dalle zone nobili della classifica, abitate per quasi tutto il girone d’andata. L’attuale decimo posto, l’ultimo valevole per l’ingresso ai play-off, rispecchia l’andamento altalenante della squadra di mister Alessandro Dal Canto. I 33 punti conquistati, infatti, sono frutto di dieci vittorie, dieci sconfitte e tre pareggi. “Dobbiamo affrontare la prossima partita senza timore di sbagliare, perché rischieremmo di non partire con il piede giusto. Le ultime gare abbiamo subito delle “imbarcate”, ma non possiamo permetterci di essere ossessionati dai risultati o metterci pressione da soli” ha dichiarato l’allenatore della Carrarese in conferenza stampa pre-partita. Il centrocampista Mercati non sarà dell’incontro, in dubbio anche la presenza di D’Ambrosio, esperto difensore con il vizio del gol, alle prese con un fastidio al collaterale. Il tecnico dei toscani potrebbe confermare il 3-5-2 che ha la sua ossatura nell’esperienza di Marino, Pelagatti e Della Latta e nella pericolosità offensiva di Capello, capocannoniere della squadra con otto reti, Giannetti e Cicconi.

“I risultati e le prestazioni di questo inizio di girone di ritorno confermano che la squadra c’è e questa settimana abbiamo lavorato partendo proprio da questa consapevolezza“. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida alla Carrarese, l’allenatore grigio Fabio Rebuffi ha voluto puntare i riflettori sulla propria squadra, senza pensare al momento di forma dell’avversaria.

L’obiettivo resta sempre lo stesso: continuare a muovere la classifica per conquistare la salvezza. Rispetto alla gara di Reggio Emilia, l’Alessandria recupera Nunzella e Ghiozzi e può contare sul nuovo arrivato Sabbione, difensore proveniente dalla Triestina dove ha giocato regolarmente nella prima parte di stagione. Non è da escludere, quindi, un suo impiego già nella gara di sabato, anche perché il capitano grigio Sini è ancora in dubbio.

Se il quartetto difensivo potrebbe presentare qualche novità, vanno verso la conferma Nichetti e Guidetti a centrocampo, mentre in attacco il ballottaggio riguarda soprattutto la trequarti, con Lamesta, Ghiozzi, Martignago e Gazoul a contendersi i due posti al fianco di Galeandro, che sta vivendo un buon periodo di forma. Dopo l’esordio in maglia grigia a Reggio Emilia, Cori ha avuto modo di inserirsi maggiormente nella squadra, anche se in toscana dovrebbe essere confermato dal primo minuto Sylla. In settimana intorno all’attaccante ex Pordenone sono girate alcune voci di mercato che hanno infastidito il Direttore Sportivo grigio Cerri, che però ha confermato la sua permanenza ad Alessandria.

Arbitro dell’incontro, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C girone B, sarà Francesco Burlando di Genova.