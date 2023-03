Alessandria, inizia una settimana di fuoco: si parte in casa con la Lucchese

ALESSANDRIA – Inizia sabato 11 marzo alle ore 17.30 una settimana molto delicata per l’Alessandria Calcio, che scenderà in campo tre volte in otto giorni. Dopo l’incontro del Moccagatta questa sera contro la Lucchese, infatti, Sini e compagni ospiteranno martedì 14 marzo alle 18 la Fermana, mentre sabato 18 marzo alle ore 14.30 saranno attesi in Toscana dalla sfida al Siena.

Dopo il successo esterno contro la Recanatese, per la squadra di mister Maurizio Lauro si sono riaccese le speranze per la salvezza diretta. Per mantenerle vive, l’Alessandria deve assolutamente continuare a muovere la classifica, sfruttando il più possibile i due appuntamenti casalinghi consecutivi, a partire dalla Lucchese.

Tra i Grigi e i toscani i punti di distacco sono undici: la squadra di mister Ivan Maraia ne conta 41, che le valgono il nono posto in classifica, in coabitazione con il Rimini. L’obiettivo delle Pantere è quello di conservare la posizione nella zona play-off: “Giocheremo al massimo per cercare la vittoria. Sarà una partita importante, in uno stadio storico molto stimolante e contro una squadra viva. Servirà attenzione“, ha dichiarato il tecnico della Lucchese, reduce dal pareggio 1-1 contro l’Ancona. Lontano dal “Porta Elisa” i toscani hanno raccolto quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque uscite e i tre punti mancano dal 8 gennaio 2023. Tutti a disposizione per mister Maraia, che non ha escluso la possibilità di qualche rotazione in vista degli impegni ravvicinati. In porta ci sarà l’ex grigio Cucchietti, mentre la linea difensiva a quattro sarà guidata da Tiritello e Benassai. A centrocampo scalpitano altre due vecchie conoscenze del Moccagatta, Di Quinzio e Fabbrini, ultimamente subentrati dalla panchina, mentre in attacco potrebbe tornare titolare Bianchimano, lasciato in panchina nella gara di domenica scorsa.

L’Alessandria recupera C. Renault dalla squalifica, ma per lo stesso motivo dovrà rinunciare a Nichetti che potrebbe essere sostituito da Guidetti. Nella conferenza stampa pre-partita mister Lauro ha sottolineato che a fare la differenza sarà la forza delle motivazioni. Dare continuità alla vittoria di Recanati, infatti, avrebbe risvolti molto positivi sulla classifica e sul morale, permettendo ai Grigi di trovare per la prima volta in stagione la seconda vittoria consecutiva, tornare al successo casalingo che manca dal 15 gennaio 2023 e rosicchiare punti alle avversarie, impegnate domani in uno scontro diretto (Olbia-Imolese alle 14.30, Siena-Vis Pesaro e Ancona-S. Donato alle 17.30). Oltre al cambio obbligato a centrocampo, rispetto alla scorsa giornata potrebbe partire titolare Baldi in difesa, mentre in attacco crescono le quotazioni di Martignago, che potrebbe prendere il posto di Sylla a supporto di Cori.

A dirigere l’incontro sarà Adolfo Baratta di Rossano, coadiuvato da Michele Rispoli e da Stafania Genoveffa Signorelli, entrambi di Locri. Il Quarto Ufficiale sarà Federico Olmi Zappilli di Mantova.