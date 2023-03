PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Match da non perdere questa sera su Radio Gold Tv. Ozzano Ronzonese (squadra di Terza Categoria) e Viguzzolese (impegnata nel campionato di Seconda Categoria) si sfideranno per alzare al cielo la Coppa Piemonte. La finale provinciale si disputerà al campo sportivo Cattaneo di Alessandria, in via Monteverde 33. Fischio d’inizio alle 20.30.

La gara sarà trasmessa in diretta su Radio Gold e in streaming su Radio Gold Tv, con la cronaca del nostro inviato Giacomo Pelizza.