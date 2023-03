Verso Olbia-Alessandria, mister Lauro: “Servono rabbia e grinta. Col Fiorenzuola c’è chi si è risparmiato”

ALESSANDRIA – Trasferta molto delicata, sabato pomeriggio, per l’Alessandria Calcio, impegnata alle 14 contro l’Olbia nella quartultima giornata della serie C. “Sarà una partita complicata, dobbiamo farci trovare pronti e ci faremo trovare pronti” ha detto il tecnico Maurizio Lauro, nella conferenza stampa pubblicata sul canale youtube dell’Alessandria “dopo il pareggio col Fiorenzuola ci resta tanta rabbia. Salvezza diretta o no? Dipende soltanto da noi, se non tiriamo fuori qualcosa in più è giusto guardarsi dietro, se invece tiriamo fuori tutto quello che abbiamo come avremmo dovuto fare col Fiorenzuola possiamo salvarci anche direttamente, senza i playout. Dipenderà dalla voglia, dalla grinta, dalla rabbia, dalla determinazione, da quello che mettiamo in campo. Affronteremo una squadra in salute, che sta bene ma, ripeto, dipenderà da noi. Domenica scorsa ho visto un problema di applicazione di alcuni giocatori, soprattutto davanti. Se ci si difende più bassi occorre essere più determinati sui palloni, nei contrasti, con corse più breve ma più intense. Gli attaccanti devono essere i primi giocatori a creare soluzioni per farci stare meno in difficoltà, altrimenti diventa un problema. Le punte e gli esterni non possono permettersi di non raddoppiare in marcatura. Era assurdo che qualcuno si risparmiasse dopo che eravamo passati in vantaggio. In settimana ho insistito su questo aspetto: è un problema di responsabilità, di personalità, di amor proprio“. Lauro ha anche sollecitato i suoi a riprendere chi, in partita, “fa un contrasto leggero, non può essere solo l’allenatore, può farlo anche un compagno di squadra”.

Contro i sardi mancheranno Cori e Guidetti. Il primo, però, potrà tornare a disposizione in vista del match di giovedì contro l’Ancona. In dubbio Lamesta che non si è allenato fino a questo giovedì per un affaticamento muscolare ma che, comunque, partirà coi compagni per la Sardegna.