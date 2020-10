ALESSANDRIA – Dopo il rinvio dovuto alla positività di due calciatori del Pontedera, ai quali se n’è aggiunto un terzo nell’ultimo giro di tamponi, alle 20.30 è iniziata la sfida tra Alessandria e i toscani.

I Grigi sono alla ricerca della vittoria in campionato, che manca ormai dal 4 ottobre 2020, per allontanarsi dalle zone basse della classifica e per porre fine al filotto di due sconfitte casalinghe consecutive.

Contro il Pontedera mister Gregucci cambia modulo, schierando un 3-5-2 speculare a quello degli ospiti, che al momento vantano sette punti in più dei padroni di casa. Questa la formazione dell’Alessandria: Crisanto in porta; Blondett, Prestia e Scognamillo in difesa, Casarini, Gazzi e Castellano a centrocampo; Parodi e Celia sulle fase, Corazza e Arrighini in attacco.

12′ Buon avvio dell’Alessandria, subito pericolosa con Corazza al primo e secondo minuto. Al 12′ occasione anche per Casarini, il cui piatto viene parato a terra da Sarri.

36′ Alessandria in vantaggio con Corazza! Traversone illuminante di Gazzi sul secondo palo, Celia al volo serve l’attaccante grigio che spinge di testa in rete.

43′ Risposta del Pontedera con Stanzani sugli sviluppi di un corner: Crisanto devia in angolo.

50′ Raddoppio dell’Alessandria con Arrighini, bravo a sfruttare un errore della retroguardia toscana.

66′ Traversa del Pontedera con Perretta. Nell’Alessandria entrano Rubin, Suljic ed Eusepi al posto di Celia, Gazzi e Arrighini.

80′ Occasione per l’Alessandria: Scognamillo in acrobazia sfiora il palo alla destra di Sarri.