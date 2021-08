Cinque location dove fare un pic-nic a Ferragosto in Piemonte

PIEMONTE – E anche quest’anno Ferragosto è arrivato. Lo ha fatto come sempre svuotando le città e affollando luoghi di mare, collina e montagna. Insomma, lontano dall’afa e dal caldo delle grandi città. Non tutti però hanno avuto la possibilità di andare in ferie. Dove andare allora per un’evasione di 24 ore? In Piemonte ci sono davvero tante location utili per un pic-nic in mezzo alla natura. Preparate il pranzo al sacco, vestitevi comodi e lasciatevi guidare.

BELVEDERE DI VERDUNO

Le colline hanno sempre il loro fascino. Quelle dolcissime a due passi da Alba e da Barolo sono davvero uniche. Qui si trova Verduno, un borgo davvero suggestivo. Nel punto più alto della città è stata creata una piccola meraviglia verde: un belvedere coperto di erba e circondato da alberi. La vista è di quelle mozzafiato e il prato è fresco e ben curato. Non si possono fare barbeque, ma se vi attrezzate con il pranzo al sacco passerete sicuramente delle ore piacevoli.

IL PARCO CAPANNE DI MARCAROLO

A cavallo tra Piemonte e Liguria si trovano Capanne di Marcarolo. Si tratta di un parco di oltre 50 chilometri quadrati che attraversa i comuni di Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Tagliolo Monferrato, Mornese e Voltaggio. Vallate, monti, boschi e corsi d’acqua fanno di questo posto uno dei più apprezzati da turisti e abitanti del luogo che cercano sovente, soprattutto d’estate, rifugio dal caldo. I tanti sentieri si possono percorrere sia a piedi che in mountain bike. Tutto il parco è attrezzato per pic-nic ma al suo interno si trovano anche agriturismi, bar, ristoranti e aree sosta per camper.

LA RISERVA DEL TORRENTE NEIRONE

Nelle aree boschive di Gavi si trova la Riserva Naturale del Torrente Neirone. Percorrendo i suoi sentieri immersi nel sottobosco potrete entrare in una delle tante aree attrezzate. Potrete godere della vista dei vigneti di Gavi o cercare il fresco tra le pozze d’acqua che forma il torrente nel suo scorrere, a volte placido a volte più tumultuoso, a valle. La riserva si arrampica sul Monte Moro alla cime del quale domina il Forte, antica fortezza genovese del XII secolo.

IL LAGO D’ORTA E IL SACRO MONTE

Un pic-nic sul Lago d’Orta saprà sicuramente regalarvi grandi emozioni. In particolare il consiglio è quello di visitare Orta San Giulio e poi pasteggiare in uno dei pratoni che si trova vicino il Sacro Monte di Orta, collocato su di un’altura che affaccia sul lago. Arrivati in cima al monte, oltre a visitare le 20 cappelle che raccontano la vita di Gesù, troverete una confortevole area pic-nic con una decina di tavolini.

VALLE SARMASSA

La Riserva Naturale della Valle Sarmassa è un parco di più di 200 ettari dove sostare tra querce, ciliegi, olmi e aceri. Ma al suo interno è possibile anche fare lunghe passeggiate rilassanti, trekking e mountain bike. La Riserva si snoda tra i comuni di Incisa Scapaccino, Vaglio Serra e Vinchio, è attrezzato con aree pic-nic. Non ci sono corsi d’acqua che l’attraversano ma il fresco che si può trovare ai margini dei suoi boschi è decisamente notevole.

Photo by Toa Heftiba on Unsplash