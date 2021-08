Fanghi e miasmi, Arpa: “Materiali provengono dalla Lombardia ma non dall’azienda indagata a Brescia”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono proseguiti nei giorni scorsi da parte di Arpa gli accertamenti tecnici e amministrativi relativi alle operazioni di spandimento di fanghi e liquami oggetto di innumerevoli segnalazioni da parte dei cittadini residenti in diverse zone dell’Alessandrino. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale i materiali sparsi nel campo sono “gessi di defecazione da fanghi, ovvero correttivi che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 75/2010 ‘Riordino della disciplina in materia di fertilizzanti’“.

L’Agenzia ricorda inoltre che a tali materiali non sono applicabili i codici EER che si applicano invece ai rifiuti. Questo perché rientrano nella disciplina dei fertilizzanti soggetti alla disciplina di cui al Regolamento Regionale 10/R/2007. Fatto sta che durante i sopralluoghi condotti nei giorni scorsi a Villa del Foro sono comunque stati prelevati alcuni campioni di materiale per le analisi di laboratorio. Le analisi permetteranno, spiega ancora Arpa, “di verificare il rispetto di quanto previsto dalle normative di settore. Per quanto si è potuto appurare i materiali sono di provenienza lombarda, ma non riconducibili all’azienda oggetto dell’indagine bresciana“.

Degli esiti degli accertamenti attualmente ancora in corso “saranno informate le amministrazioni competenti, nonché sarà data notizia mediante il sito internet dell’Agenzia“.