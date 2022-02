Serie B, troppo Ascoli per l’Alessandria Calcio. Grigi ko 3-0

ASCOLI – Dopo una vittoria e tre pareggi la striscia positiva dell’Alessandria nel girone di ritorno si ferma ad Ascoli. Al “Del Duca” i Grigi cadono con un pesante 3-0 sotto i colpi di un Ascoli che ha messo in seria difficoltà Casarini e compagni fin dalle prime battute.

L’Alessandria Calcio vista nelle Marche è una lontana parente di quella capace di fermare Benevento, Pisa, Brescia e Lecce. Oltre ai meriti dei padroni di casa, trascinati dalle ottime prestazioni di Bidaoui e Tsadjout, a tratti incontenibili, la squadra di mister Moreno Longo ha faticato molto sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Le uniche occasioni da gol arrivano grazie alle scorribande di Fabbrini, che conquista diverse punizioni dal limite con le quali Di Gennaro crea qualche grattacapo a Leali. Su azione, però, i Grigi non riescono a penetrare nelle maglie della difesa di casa, che invece è ottima nel far ripartire subito il contrattacco. Le prestazioni sottotono di diversi singoli rendono ancora più flebile le speranze alessandrine di rientrare in gara.

Giornata da dimenticare in fretta per Casarini e compagni, che pagano anche la stanchezza per le prestazioni molto dispendiose contro le prime della classe. Ora è più che mai necessario ritrovare in fretta le energie fisiche e mentali per affrontare martedì 22 febbraio il Perugia al Moccagatta.