Via alla missione “Il Piemonte per l’Ucraina”: la Regione pronta ad accogliere i bimbi malati oncologici

PIEMONTE – “Inizia ora la missione ‘Il Piemonte per l’Ucraina‘ organizzata dalla Regione Piemonte e dall’ospedale infantile Regina Margherita di Torino per andare a prendere in Romania al confine con l’Ucraina i bambini malati che scappano dalla guerra“. A dirlo, attraverso un post pubblicato sui social network, è stato Alberto Cirio. “Questo è l’aereo che ha messo a disposizione gratuitamente la Fondazione Lavazza e che sta portando l’aiuto del Piemonte e dei Piemontesi a chi soffre e scappa dalla guerra“, riferendosi alla foto postata sul suo profilo Facebook.

Attualmente i bambini ucraini malati di tumore sono in viaggio a bordo di un pullman messo a disposizione dalla Regione Piemonte che fra poche ore saranno prelevati a Iasi, in Romania, da un volo umanitario con il quale raggiungeranno Torino oggi pomeriggio. All’aeroporto torinese di Caselle i bambini saranno prelevati da alcune ambulanze per essere portati all’ospedale infantile Regina Margherita, dove saranno ricoverati.