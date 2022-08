Simone Palombi non è più un giocatore dell’Alessandria: l’attaccante va al Pordenone

ALESSANDRIA – Simone Palombi lascia l’Alessandria Calcio. L’attaccante classe ’96, dopo una sola stagione in grigio, ha accettato l’offerta del Pordenone, da poco retrocesso in C. Palombi arriva in Friuli Venezia Giulia con la formula del prestito sino a giugno 2023 con opzione.

Cresciuto nel vivaio della Lazio (con esordio in A e presenze in Europa League), ha vestito poi le maglie di Ternana (primo gol nei professionisti segnato proprio al Pordenone), Salernitana, Lecce (8 centri e promozione in A nell’annata 2018/19), Cremonese, Pisa e Alessandria.

Foto Alessandria Calcio