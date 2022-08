Temporali e maltempo: temperature giù ma nessun grosso disagio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Temporali questa notte e in mattinata in buona parte della provincia di Alessandria. Un cielo scuro ha accolto gli alessandrini senza però creare grossi problemi al momento. La prima perturbazione di questa giornata si è spostata ora verso Est restituendo un po’ di tregua al territorio. Rimangono per il momento sempre minime le precipitazioni con una quantità che in media non ha superato nemmeno i 2 millimetri nelle ultime 24 ore. In netto calo invece le temperature che oggi, giovedì 18 agosto 2022, non supereranno i 27 gradi salvo poi tornare a condizioni estive a partire da domani.

Oggi proseguiranno i temporali alternati a schiarite con allerta gialla confermata per buona parte di questo giovedì.