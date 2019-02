VARAZZE – Si è chiuso nello scorso weekend il Campionato Invernale del Ponente Ligure, che vedeva l’Alessandria Sailing Team in cima alle classifiche provvisorie dei regatanti. Il meteo aveva preannunciato vento debole e così è stato: l’ultima regata non è stata disputata perciò il torneo si è concluso confermando i piazzamenti provvisori al termine dell’ultima gara.

Alessandria Sailing Team su Spirit of Nerina-Rolandi Auto si è quindi aggiudicata il titolo sia in classifica Overall Irc che in classifica Overall Orc.

Il team inoltre si qualifica anche per le regate della Coppa dei Campioni che si disputerà a fine marzo a Genova tra tutti i vincitori dei campionati invernali della Liguria.

“Il primo titolo della stagione – commenta il presidente Paolo Ricadone – per cui la soddisfazione è grande, siamo sulla buona strada in vista dei numerosi appuntamenti che ci attendono, a partire dal prossimo che sarà quello delle regate della Vela d’Altura di Alassio il 15-16-17 marzo prossimi. Grazie a tutti i velisti che si sono avvicendati in equipaggio durante questi week-end invernali. Un ringraziamento particolare va inoltre a Rolandi Auto che anche quest’anno ci sostiene nei vari impegni e all’aziena vitivinicola Sassaia, produttrice di ottimi vini del nostro Piemonte e ideatrice della formula Sassaia Wine Club”.