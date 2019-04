PROVINCIA – Si è conclusa con un secondo posto, domenica, a Genova, la gara dell’Alessandria Sailing Team in

Coppa dei Campioni, regata riservata ai vincitori dei campionati invernali della Liguria, organizzata dalla FIV e dallo Yacht Club Italiano nelle acque davanti allo splendido borgo di Bocca d’Asse e di Albaro.

L’Alessandria Sailing Team, campione uscente, non è riuscito a confermare il titolo dopo quattro regate portate a termine: il team si è classificato al secondo posto a pari punti con il primo ma con peggiori risultati parziali.

“Siamo dispiaciuti per non esserci confermati, ma comunque Spirit of Nerina – Rolandi Auto è sempre stata veloce sull’acqua anche con il vento molto debole che, come da previsioni meteo, è soffiato in maniera molto variabile” ha detto il presidente Paolo Ricaldone “venerdì con intensità intorno agli 8 nodi, mentre sabato e soprattutto domenica non ha superato i 6 nodi. Abbiamo quindi trovato un ottimo assetto anche con queste brezze leggere che prima soffrivamo molto arrivando sempre davanti in tempo reale ma non riuscendo comunque a pagare il rating della nostra barca rispetto alle altre. Un ringraziamento alla FIV e allo Yacht Club Italiano per l’organizzazione in mare e per l’ospitalità a terra nella storica sede del Porticciolo Duca degli Abruzzi”.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 6 aprile a Chiavari per il 12° Trofeo Lions Club Chiavari Castello, regata a scopo benefico che quest’anno è organizzato per sostenere il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Lavagna.