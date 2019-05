ALESSANDRIA – Sabato e domenica il Palacima di Alessandria ospiterà il secondo Trofeo Nazionale Wushu Kung Fu Città di Alessandria, gli Internazionali d’Italia di Sanda e i Campionati Regionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria, organizzati dall’Accademia Wushu Sanda Alessandria e dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu.

Le discipline in gara saranno le forme (tao lu) tradizionali e moderne a mani nude e con armi, il Tai Ji Quan, il combattimento Sanda a contatto pieno e il Qingda a contatto leggero. Sul tatami saliranno atleti di tutte le categorie, dai bambini ai Master.

In palio i titoli regionali, i trofei Nazionali per le prime tre società classificate che si aggiudicheranno più medaglie, ma anche le coppe per i migliori atleti di tutte le discipline in gara.

L’Accademia Wushu Sanda Alessandria, padrona di casa, parteciperà con una folta squadra di atleti e proverà a bissare il successo dello scorso anno quando si aggiudicò il trofeo e numerosi titoli regionali.

In gara anche l’azzurra Marie Lys Foco nel Sanda Juniores e nel Tao,Lu Tradizionale, mentre le azzurre Alessia D’Agostino e la sorella Sonia, parteciperanno, rispettivamente in veste di ufficiale di gara e di coach.

La scelta di non far combattere Sonia in questa gara è stata decisa dal Ct della Squadra Nazionale in quanto fra poco meno di quindici giorni combatterà nel Sanda Senior -60 Kg a Marsiglia nei Giochi del Mediterraneo. Con lei anche la sorella Alessia e la stessa Foco, che parteciperanno alle forme tradizionali.

Alle 21 di sabato, con ingresso gratuito, al PalaCima si svolgerà la seconda edizione della Gran Galà di Arti Marziali “il Risveglio del Dragone” dove i maestri, istruttori e tutti gli atleti dell’Accademia Alessandria daranno spettacolo nel Wushu Kung Fu, Sanda, Tai Ji Quan, Karate e Difesa Personale.