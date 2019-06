ALESSANDRIA – Grande evento dedicato allo sport questa domenica alla Cittadella di Alessandria. La “Festa degli Atleti Azzurri 2019“, organizzata in occasione del 3° raduno regionale dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, con il patrocinio del Comune di Alessandria e del Comitato regionale C.O.N.I. Piemonte, avrà tra i partecipanti gli Atleti Olimpici e Azzurri iscritti alle sezioni piemontesi dell’Associazione Benemerita. Con l’interessamento dell’Assessore allo Sport di Alessandria Piervittorio Ciccaglioni, l’evento si svolgerà nel complesso della fortezza settecentesca.

Nell’arco della giornata la Sezione Olimpici e Azzurri di Alessandria ha organizzato, con la collaborazione della Polisportiva A.S.D. Sport Center Alessandria e alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche locali, numerose attività sportive dedicate in particolar modo ai giovani e giovanissimi, tra cui tornei, stages e dimostrazioni. Ci saranno tornei promozionali juniores di calcio (presente l’USD Castellazzo), di volley (Alessandria Volley), di basket (College Basket Alessandria), stages e dimostrazioni di Wushu Kungfu, Vodao, Kick Boxing, Autodifesa, Aikido e Martial-Kid (con l‘Accademia WUTAO – ASD Sport Center Alessandria), dimostrazioni di Nordic Walking e Bungy Pump (ASD NWP) e di Ballo sportivo (ASD Forti Dance). Ha confermato la propria presenza anche la squadra provinciale di Biliardo F.I.B.S. Saranno aperti inoltre il Museo delle Uniformi e la Mostra delle Bandiere.

“La straordinaria rilevanza di questo evento sportivo in Alessandria non necessita di commenti. Tuttavia, non posso sottacere due aspetti. Il primo è il saluto e l’espressione dell’accoglienza dell’intera comunità alessandrina nei confronti degli Atleti ospiti e delle grandi personalità sportive coinvolte nella manifestazione. Il secondo aspetto riguarda la capacità degli organizzatori, che sentitamente ringrazio a nome del Sindaco e della Giunta, di saper aggregare attorno a un progetto così significativo, anche dal punto di vista simbolico, una molteplicità di ASD e di Accademie alessandrine” ha affermato l’Assessore Comunale allo Sport di Alessandria Piervittorio Ciccaglioni.

Numerosi gli ospiti. Oltre alle Autorità cittadine e agli Atleti Azzurri Piemontesi saranno presenti il Presidente nazionale Azzurro Stefano Mei, il Vice Presidente nazionale Azzurro Roberto Vanoli, il Presidente regionale Azzurro Giancarlo Caggiano, il Presidente regionale C.O.N.I. Gianfranco Porqueddu e la Delegata C.O.N.I. POINT provinciale Bruna Balossino.

Il Comitato sportivo organizzatore locale è formato dagli Azzurri M° Maurizio Massara, Presidente della Sezione provinciale di Alessandria, Enrico Fracchia, Vice Presidente, e i consiglieri di Sezione Luisa Girotto, Renato Gandolfi e Marcello Fadda.

Di seguito gli orari della manifestazione, che sarà ad ingresso libero per tutti:

Ore 8.00: inizio organizzazione e allestimento campi dimostrativi

Ore 9.30: raduno degli Olimpici e Azzurri e ricevimento e, degli Ospiti, degli Atleti e degli Accompagnatori

Ore 9.45: Cerimonia dell’Alzabandiera a cura della locale sezione Bersaglieri.

Fino alle ore 11.00: visita guidata del Complesso monumentale della Cittadella e del Museo interno da parte deli Atleti Olimpici e Azzurri e dei rispettivi Amici e Accompagnatori presenti

Ore 10.00: inizio attività sportive promozionali

Dalle ore 11.00 alle 11.30: celebrazione della S. Messa al campo

Ore 11.30 circa: al termine della S. Messa premiazioni da parte delle autorità civili e sportive presenti

Ore 13.00: pranzo sociale presso il ristorante interno della Cittadella

Dalle 13.00 alle 14.30: break delle attività sportive con possibilità di ristorazione presso il punto ristoro interno per Atleti e accompagnatori

Ore 14.30: ripresa delle attività sportive.

Ore 17.30: premiazione dei tornei svolti e degli Atleti presenti e termine delle attività sportive promozionali.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria operativa della sezione locale, tel. 0131 251151. L’indirizzo e-mail di riferimento è [email protected], e il sito internet www.atletiazzurri.it