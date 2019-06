ALESSANDRIA – Grande successo per il preannunciato appuntamento in Cittadella, domenica scorsa 9 giugno.

Nonostante le importanti manifestazioni concomitanti in Alessandria, un folto pubblico ha presenziato al Raduno regionale degli Atleti Olimpici e Azzurri piemontesi in Piazza d’Armi dello splendido complesso monumentale alessandrino.

Con il patrocinio della Comune di Alessandria e del Comitato Regionale C.O.N.I. Piemonte, si è tenuta la “Festa degli

Atleti Azzurri 2019” organizzata della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, associazione Benemerita riconosciuta dal C.O.N.I. presieduta dall’Azzurro Maurizio Massara, dal Vice Presidente Azzurro Enrico Fracchia e dai Consiglieri che hanno collaborato nell’organizzazione, gli Azzurri Luisa Girotto, Renato Gandolfi e Marcello Fadda.

Con la presenza dell’Autorità comunale, rappresentata in loco durante tutta la giornata dall’Assessore allo Sport di

Alessandria Piervittorio Ciccaglioni, la manifestazione ha visto come protagonisti gli Atleti piemontesi che rivestono o hanno vestito la mitica “Maglia Azzurra” durante campionati internazionali con le varie Squadre Nazionali delle varie Discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I.

Hanno dato lustro alla giornata la presenza del Presidente nazionale Azzurro Stefano Mei, pluricampione di Atletica leggera il Vice Presidente nazionale Azzurro Roberto Vanoli, il Presidente regionale Azzurro Giancarlo Caggiano e i Presidenti delle varie sezioni piemontesi tra cui l’Azzurro Stefano Longhi e l’Azzurro Gianfranco Imerito. In rappresentanza del C.O.N.I. la Delegata provinciale Bruna Balossino, in rappresentanza anche del Presidente regionale Gianfranco Porqueddu.

In collaborazione con la Polisportiva Sport Center Alessandria e con la partecipazione di alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche locali, la giornata è stata arricchita da una serie di attività sportive promozionali, stages, tornei e dimostrazioni, indirizzati soprattutto ai giovani e giovanissimi. Si sono distinte le Arti Marziali, con stages e

dimostrazioni di Wushu Kungfu, Vodao, Kick Boxing, Autodifesa, Aikido e Martial-Kid organizzati dall’Accademia WuTao, il Calcio juniores con l’USD Castellazzo, la Palla a volo dell’Alessandria Volley), la Pallacanestro del College Basket Alessandria, arricchite con dimostrazioni di Nordic Walking e Bungy Pump con gli istruttori dell’ASD N.W.P. e di Ballo sportivo presentate dall’ASD Forti Dance.

Gli Azzurri, prima della S. Messa al campo, hanno potuto apprezzare, oltre alla visita guidata della struttura, anche il Museo delle Uniformi e la mostra storica delle Bandiere con la disponibilità della locale sezione dell’Associazione Bersaglieri, la quale ha anche omaggiato i presenti della caratteristica corsa militare, cantando l’inno italiano all’alza bandiera.

Grazie alla presenza della dirigenza nazionale A.N.A.O.A.I., del C.O.N.I. locale e degli Assessori Piervittorio Ciccaglioni e

Giovanni Barosini, si è tenuta l’emozionante premiazione di benemerenza delle squadre intervenute e degli Azzurri

plurimedagliati presenti, tra cui la decana degli Azzurri Marisa Zambrini (rally e tuffi) che a novantacinque anni ha

splendidamente dimostrato a tutti i presenti una forza di spirito e una longevità intellettuale che solo lo Sport sano può

donare.