Ad Alessandria la boxe torna grande: oltre 200 persone al Memorial Michelon

ALESSANDRIA – Grande successo, al Palacima, per il ritorno della boxe ad Alessandria. Nel 1° Memorial dedicato a Benito Michelon, organizzato dalla Boxe Alessandria “La Tana del Dragone”, insieme alla Boxe Valenza, più di dieci incontri hanno riscaldato la già rovente serata nell’impianto alessandrino.

La risposta del pubblico, con più di duecento spettatori, certifica il forte richiamo della boxe nella provincia alessandrina. Le palestre alessandrine hanno ospitato, tra i quattro pali del ring, anche pugili della Boxe Acqui e della Boxe Salus Piacenza.

Negli incontri di cartello, Virga ha perso, ma con un verdetto molto contestato dal pubblico. Sconfitta anche per Rafael Leo Caruso nei light, dopo un match combattuto con grande cuore. Primo round con ritmi infernali imposti dal ragazzo della Boxe Valenza. L’avversario si è però imposto alla distanza.

Sempre per la Boxe Valenza, Sabrina Perinati ha patito l’avversaria, Margherita Magistrali, nel primo round. Più equilibrata la seconda ripresa ma alla fine l’atleta del maestro Gadoni è stata superata ai punti.

Pareggio giusto, negli elite maschili, per Leonardo Qela, una contesa sempre viva e divertente, con tanti corpo a corpo ravvicinati per le due giovani promesse della categoria. Daniele Caccamo ha trovato davanti a sé un avversario ostico, Abdulaie Bilal, fortissimo in allungo: non poche le difficoltà per il pugile di casa nel cercare il combattimento ravvicinato, evitato in ogni ripresa da Bilal. Quest’ultimo ha però calato il ritmo nella ripresa e Caccamo ne ha approfittato, grazie alla sua rapidità. Per questo ha vinto meritatamente.

Per la Boxe Acqui, David Ferko ha affrontato Soliman. Allungo, statura e stile pressoché identico tra i due pugili, ma alla fine è stato il primo a prevalere in virtù di quattro pesantissimi ganci messi a segno nella terza ripresa.

Festeggia ai punti anche Alberto Rei, della Boxe Alessandria, capace di piegare sul ring la resistenza di Dumitru Popovici.

A chiudere la serata è state l’esibizione di Luciano Randazzo contro Massimiliano Ballisai, un “derby” del Piemonte sul ring tra due campioni in piena preparazione per due appuntamenti importanti tra l’11 e il 12 ottobre: il titolo italiano contro Kaba a Bologna per Devil Inside e la cintura europea per il pugile torinese.

Le foto della serata