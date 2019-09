A Casalbagliano il Centro Sportivo Cuspo: casa del rugby e non solo

ALESSANDRIA – Anche il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi, non ha potuto trattenere l’entusiasmo di fronte a tanti giovani nella nuova casa del rugby alessandrina. Venerdì scorso il massimo esponente dell’Upo ha inaugurato il Centro Sportivo Cuspo di via Tagliata 20 G, a Casalbagliano, insieme alle autorità cittadine e federali. Tutti i presenti hanno potuto ammirare come l’associazione sia riuscita a ridare lustro ad un angolo di paese, portando giovani, sport e vitalità.

“Tutto ciò grazie al dialogo con l’amministrazione comunale”, ha sottolineato la Presidentessa Alice Cometti. In rappresentanza di Palazzo Rosso, l’assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni e quello al Patrimonio Giovanni Barosini si sono soffermati più sull’aspetto sociale dell’impianto, capace di catalizzare l’interesse di tanti giovani appassionati della palla ovale, di tutte le età, maschi e femmine, oltre alla Rugby Academy, i Black Herons e ai Bonardas touch rugby team.

A nome della Federazione Italiana Rugby era presente il Presidente del Comitato Regionale, Giorgio Zublena, colpito dalla progettualità della sezione rugby del Cuspo e da come questa si sia radicata in pochi anni sul territorio. “Ho apprezzato l’impianto sportivo, il gruppo che ha capito lo spirito del rugby. Tutto ciò fa ben sperare per i risultati di crescita che sicuramente verranno”.

Presente al taglio del nastro anche la Senatrice del Movimento 5 Stelle Susy Matrisciano, cittadina proprio della frazione di Casalbagliano, che ha apprezzato l’impegno del Cuspo nel creare un luogo che per ora ospita la sezione rugby, ma che in futuro diventerà un vero e proprio centro polifunzionale.

Sabato 21 settembre le porte del Centro Sportivo si sono aperte per la vera e propria festa, con l’Open Day molto partecipato e amichevoli importanti, che aprono a nuovi progetti sportivi e sociali.

“All’interno dei due giorni di festa e sport mi preme sottolineare l’ottima riuscita dell’Open Day a cui hanno partecipato numerosi ragazzi desiderosi di avvicinarsi a questo sport” ha sottolineato il Direttore Tecnico Lorenzo Nosenzo, “La diffusione della pratica sportiva costituisce l’obiettivo principale. In quest’ottica la struttura di Casalbagliano si presta perfettamente per la qualità dell’impianto e la capacità di ospitare momenti di condivisione ed amicizia”.

Il Cuspo si è confrontato con i ‘colleghi’ torinesi: “Buon ritmo e buona aggressività nonostante il Cus Ad Maiora Torino sia una squadra molto più preparata fisicamente”, ha commentato il Direttore Sportivo Giancarlo Casarin, “Dobbiamo lavorare su qualche meccanismo riguardo la posizione in campo, per il resto è stata una buona prestazione”.

Si chiama, infine, Mixed Ability, il progetto sociale in collaborazione con Imas, Cissaca e Disability Manager del Comune di Alessandria, ormai diventato è realtà. Il modello sportivo non adatta i regolamenti alla disabilità credendo che questo equivarrebbe a definire cosa non è possibile riuscire a fare, ma permette a tutti di giocare a rugby con le stesse regole, proprio per una maggiore condivisione e socializzazione.

“Grazie al Chivasso Rugby e Imas abbiamo dato inizio ad una bella avventura di inclusione e condivisione sotto il segno dello sport”, ha commentato la coordinatrice del progetto, Patrizia Tramarin, formata professionalmente dal Centro Universitario Sportivo Italiano come parte del progetto nazionale “Spin Sport per l’Inclusione” e da Imas come tanti altri allenatori a questo nuovo concetto di squadra.