ALESSANDRIA – Le gratificazioni e soddisfazioni in casa Kodokan Alessandria non mancano mai. La Confederazione Italiana Kendo ha nominato il pluricampione Europeo e Italiano di Kendo, Fabrizio Mandia, cintura nera 6° Dan Renshi, allievo del Maestro Nando Magarotto, selezionatore per il Piemonte Est di una squadra formata da 7 atleti così suddivisi: uno Juniores, un Kyu (cintura dalla bianca alla marrone), una donna (qualunque grado), un dan (cintura nera) tra il 1°/2°, un 3° dan (cintura nera), un Open (qualunque grado) e il capitano della formazione (qualunque grado), che parteciperà a Roma il 12 gennaio 2020 alla terza edizione della “Coppa Ambasciatore”.

“Una grande soddisfazione” ha sottolineato il direttore tecnico dell’Accademia Kodokan, il maestro Nando Magarotto “Fabrizio continua a raccogliere ciò che ha seminato in tutti questi anni di impegno e sacrificio, sono certo che farà un’ottimo lavoro e ci rappresenterà tutti al meglio”.