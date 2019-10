ALESSANDRIA – Nell’ultimo fine settimane ben cinque formazioni dell’Alessandria Rugby sono scese in campo. Bottino vuoto nel primo impegno casalingo dei ragazzi di Taschina/Norese. Contro i più organizzati atleti di San Mauro T.se, Sabato 12 Ottobre, i grigi hanno però dato forti segnali ai due coach che continuano a lavorare con ragazzi nuovi per la categoria ma che grazie ad un impegno costante stanno man mano raggiungendo l’amalgama giusta per poter togliersi qualche sassolino dalle scarpe. I torinesi , organizzati e tecnici, portano a casa il match col risultato di 52 a 26.

Esordio casalingo per i più piccolini dell’Under 6, allenati dal trio Berni, Caponiti e Del Percio , coadivati dalla professoressa Fagnoni nella parte di motricità. Domenica 13 ben 6 piccolissimi di 4-5 anni erano presenti a lottare contro i pari età di Chieri e Cuneo sul campo dei Ferrovieri, in una mattinata che li ha visti coinvolti in gioco reale e giochi di motricità. Un grande risultato per la nostra società portare i più piccolini a poter già calcare un vero campo da rugby come i grandi e per le famiglie assaporare il forte spirito collaborativo che si respira sul campo.

Buon impegno per i piccoli grigioneri dell’Under 8 che portano a casa una vittoria su 4 match disputati. Di volta in volta i piccoli atleti hanno dimostrato quanto sia divertente e competitivà la loro partecipazione ai raggruppamenti FIR Piemonte e grazie al lavoro costante dei tecnici, i “terribili” u8 stanno iniziando a prendere sempre più confidenza con il contatto e col gioco in generale, per la soddisfazioni dei coach tecnici e di Annalisa Fagnoni che occupa la parte di motricità.

I ragazzi dell’Under 10 allenati dai coach Righini, Baroni e Martelli hanno dimostrato ai propri coach di aver appreso al meglio tutte le idee lavorate in settimana tra cui la presa di posizione, occupazione dello spazio e il sostegno. Mete di pregio sia alla mano che col lavoro di mischia hanno fatto si che tutte le partite , giocate contro Cuneo, Cuspo/Acqui, Fossano e Chieri, sorridessero a loro col risultato. Raggruppamento ottimo a detta dei coach che sono contenti per i nuovi inserimenti che hanno ben ingranato e si sono resi partecipi di interessanti azioni.

Infine tutto perfetto per i ragazzi dell’Under 12 dei coach Zucconi, Lusci e Rapetti che a Chieri, si impongono con facilità sui padroni di casa, il Volpiano Rugby e il Rivoli Rugby. Grande soddisfazioni per i coach che hanno potuto far giocare a pieno regime anche tutti i nuovi iscritti per fargli vivere una domenica di sport e competizione. Il grande lavoro tecnico e atletico (coadiuvato da Venticinque) hanno fatto si che i giovani grigi portassero a casa il risultato positivo in tutti i match in tutta tranquillità potendo cosi lavorare nei dettagli per una costante crescita comune.