VALENZA – È stato un Torneo della Pace importante, nei numeri e nella partecipazione quelli della 23esima edizione del Torneo della Pace, il settimo trofeo internazionale universitario con l’organizzazione congiunta tra Cuspo e Centro Taekwondo Alessandria del Maestro Antonio Paoletti. Erano sei le squadre in gara provenienti da posti vicini e lontani, ambasciatori di sport e di fratellanza.

Nuova location al Palazzetto dello Sport di Valenza che ha accolto i partecipanti con calore e interesse, proprio per i princìpi che questa manifestazione veicola fin dalla prima edizione. La particolarità del torneo è sempre stata quella di chiamare squadre che in un certo senso possano essere associate a popoli storicamente in conflitto, sia culturale sia religioso. Gli unici scontri consentiti, invece erano quelli sul tatami nelle gare a squadre.

Alla cerimonia di apertura dei giochi hanno partecipato rappresentanti i Presidenti dei Comitati Regionali della Federazione Italiana Taekwondo di Piemonte e Liguria, il delegato della Curia Vescovile e il Console Generale di Bosnia e Erzegovina. Non poteva mancare il saluto del Sindaco della Città dell’Oro, Gianluca Barbero, che ha portato fortuna al team universitario, arrivato secondo nella classifica finale. Al di là dei risultati – match peraltro combattuti e sentiti – si sottolinea come ancora una volta lo sport abbia fatto da collante tra culture diverse che spesso non hanno occasioni di confrontarsi e vivere in amicizia. Le delegazioni sono arrivate venerdì, accolte ufficialmente in Comune, per poi trascorrere il dopo gara tutte insieme.

Alla fine si sono imposti i ragazzi croati di Karlovac. Al secondo posto i padroni di casa del Cuspo e Centro Taekwondo Alessandria.

“Una edizione con una partecipazione di atleti con un alto livello di preparazione” ha detto il Segretario Generale del Cuspo, Alessio Giacomini “A nome del Cuspo e del Centro Taekwondo Alessandria voglio ringraziare le delegazioni partecipanti. Un ringraziamento particolare al Sindaco Gianluca Barbero per la fattiva collaborazione nell’organizzazione della manifestazione e per aver dato il benvenuto alle delegazioni straniere nella sala consiliare incontro da loro molto apprezzato. Questa manifestazione battezza la nascita della nuova sezione di arti marziali del CUSPO di cui faremo comunicazione nei prossimi giorni. Si rafforza l’interesse del Cuspo per queste discipline”.