Performer Italian Cup: tante medaglie per le alessandrine di Doppio Esclamativo

ALESSANDRIA – Dal 1^ al 4 luglio il Centro fieristico le Ciminiere di Catania ha ospitato la quarta edizione della Performer Italian Cup, primo campionato Italiano delle arti performative scenico/sportive che, attraverso diverse tappe di qualificazione, ha decretato il campione nazionale italiano di ogni disciplina. A rappresentare Alessandria e tutto il Piemonte è stata “Doppio Esclamativo“, la scuola di Musical, Teatro e Sport con sede in via Colombo 8/12. “Nonostante la chiusura forzata delle palestre, le conseguenti lezioni online e la successiva riapertura con tante regole che hanno reso difficile gli allenamenti, ce l’abbiamo fatta!” così in una nota l’allenatrice delle atlete alessandrine Alessia Fiorito.

“Non abbiamo mollato e ci siamo preparati mesi per questo concorso di arti performative, superando le selezioni delle fasi provinciali e regionali, entrambe online, e successivamente in presenza siamo arrivati alla fase nazionale di Metodo PASS Italia”. Per la categoria Arti Circensi sono partiti gli allievi del corso di Tessuti aerei che si sono esibiti sia con i tessuti che con il cerchio: Isabella Canova, Matilde Cammalleri, Noemi Daprà, Ginevra Pancot e Martina Pozzi. Il gruppo del musical ha visto la partecipazione di Matilde Gerbi, Roberto Balestri, Aurora Galli, Martina Pozzi, Alessia Fiorito e Noemi Daprà, alcuni di loro impegnati anche con la coreografia di tip tap. Per qualche atleta è stata la prima esperienza importante in una gara con pubblico, ma questo non ha fermato la loro determinazione! Il gruppo è tornato domenica scorsa con un bagaglio pieno di emozioni, esperienza e premi”.

Nella categoria Arti Circensi ed Acrobatiche sono state conquistate diverse medaglie:

– classe 6/11 anni medaglia d’argento,

– classe 12/15 anni medaglia d’oro e medaglia d’argento,

– classe over 18 medaglia d’oro.

“Nella categoria piccole compagnie under 15 abbiamo gareggiato con una coreografia su quattro tessuti che si aggiudica una medaglia d’argento, nella categoria piccole compagnie over 15 con una coreografia di tiptap ci siamo classificati sesti, nella categoria grandi compagnie over 15 abbiamo portato a casa il quinto posto. Con tutte le coreografie è stato raggiunto il punteggio che garantirà l’accesso alla Coppa Europa in programma a luglio 2022. Ogni artista ha ricevuto una borsa di studio da spendere per la formazione del valore di 230 euro. “Super soddisfatti di questa esperienza fuori casa e di come siamo riusciti a rappresentare Alessandria con i nostri performer siamo già al lavoro per prepararci agli europei!” conclude l’allenatrice della squadra Doppio Esclamativo.