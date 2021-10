Kung Fu: pioggia di medaglie per l’Accademia Wushu Sanda Alessandria nella due giorni al PalaCima

ALESSANDRIA – Ad Alessandria si è conclusa la due giorni dei Campionati Italiani di Wushu Tradizionale e il 3^ Trofeo Nazionale Città di Alessandria di Wushu moderno forme basi, patrocinati dal Comune di Alessandria. Protagonisti ben 110 atleti e 18 società, provenienti da tutte le regioni d’Italia, nelle forme a mani nude e con armi, con classifica combinata.

Per l’Accademia Wushu Sanda Alessandria è stato un doppio successo, sia dal punto di vista organizzativo che da quello sportivo. 14 atleti hanno portato a casa 4 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Due titoli italiani nei juniores per Marie Lys Foco e Marcello Carena nel maschile. Per appena due centesimi Foco non si è laureata la migliore atleta juniores del Campionato Italiano, battuta solo da una forte atleta di Pordenone.

Andrea Giacobbe nei seniores si aggiudica una medaglia d’argento, bronzo per il suo compagno di squadra Matteo Testardini: in vantaggio come punteggio nelle mani nude, ha purtroppo pagato nella seconda prova con la sciabola un errore nel maneggio, scivolando cosi dal primo posto di sabato al terzo posto.

Oro per Giorgio Podda, di soli 6 anni e da due anni atleta della scuola del maestro D’Agostino: con la sua forma a mani nude e con il bastone, oltre a stupire gli arbitri, ha strappato un grosso applauso da tutto il pubblico e atleti partecipanti. Podda si è anche aggiudicato la coppa come atleta più giovane del Campionato Italiano. Buona prova per Matteo Catteno, al suo debutto al Campionato Italiano nella categoria juniores con una medaglia di bronzo.

L’Accademia Wushu Sanda Alessandria ha poi vinto 3 trofei: il 3^ Trofeo Nazionale Citta di Alessandria, la Coppa Giovani per la società sportiva con il maggior numero di atleti junior e bambini e la Coppa Futuro per la società sportiva con il maggior numero di partecipanti al Trofeo citta di Alessandria.

Nella categoria bambini nel campionato italiano sono arrivati ottimi risultati: medaglia d’argento per Elia Settegrana e medaglia di bronzo per Marco Alpa, mentre tra le bambine bronzo per Laila Piovesan. Nelle forme basi moderne oro per Nicolas Moscatiello, argento per Marco Alpa e bronzo per Lorenzo Ronfani. Buone le performance per Leonardo Bergamasco e Alessandro Scalzi, rispettivamente 4^ e 5^, col podio a pochi centesimi di punto.

I campionati si erano aperti con la grande cerimonia, davanti a tante autorità, l’assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni, il Presidente della federazione Vincenzo Drago, il vice Presidente vicario del Coni Piemonte Raffaele Di Gennaro, il delegato regionale del Coni di Alessandria Bruna Balossino, che hanno dato risalto all’ottima organizzazione delle due competizioni di livello nazionale da parte del Maestro Gianluca D’Agostino e del suo staff.

Alle premiazioni degli atleti e delle società è intervenuta anche Cherima Fteita, assessore alle Politiche Giovanili che, insieme al collega di giunta Ciccaglioni, ha elogiato i valori e la spettacolarità di questa disciplina sportiva di origine cinese che insegna a combattere e a confrontarsi, nel rispetto dell’avversario mettendo in primo piano l’allenamento psicofisico è i valori di amicizia, rispetto e perseveranza.

La coppa alla migliore società del campionato Italiano è stata vinta dalla scuola di Kung Fu Wingh Chung di Piacenza Activity Clup del Maestro Tesio. Secondo posto per la Budowkai di Bergamo del Maestro Pasotti, bronzo per il Centro studi discipline orientali 2000 di Lavagna del Maestro Ghinolfi.