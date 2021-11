Boxe: grande successo per l’ultimo memorial “Benito Michelon”, al quartiere Cristo

ALESSANDRIA – “Un successo“. Eugenio Dragone ha commentato così l’ultimo Memorial di boxe “Benito Michelon”, organizzato lo scorso fine settimana al quartiere Cristo di Alessandria. “Un evento importante in un momento di ripresa per lo sport in Alessandria in Piemonte in Italia”. Il primo match di sparring in Italia bambini di 12 anni ha visto imporsi Tommaso Dagna della Asd Boxe Alessandria, premiato dalla figlia di Benito, Nadia Michelon. Nella light boxe ha vinto Walter Biasi della Asd Boxe Alessandria. Tra i baby Virga ha vinto il terzo match consecutivo e, infine, la sfida Eliass-Salhi è finita in parità.

Anche in questa edizione la Asd Boxe Alessandria ha potuto beneficiare della collaborazione con la Boxe Valenza del maestro, Adriano Gadoni, protagonista con Qela e Zerlottini, entrambi vincitori. L’amministrazione comunale è stata rappresentata dagli assessori Piervittorio Ciccaglioni e Giovanni Barosini.