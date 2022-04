Marcia: ad Alessandria i campionati di società e il trofeo cadetti. Ospite l’olimpionico Damilano

ALESSNDRIA – Questa domenica, dalle 9 alle 13, Alessandria ospiterà un evento ricco di storia e di significato sportivo, accogliendo per la prima volta, al Campo di Atletica Leggera in via Ennio Massobrio 38, i Campionati Italiani di Società di Marcia e il Trofeo Nazionale Cadetti. Saranno presenti atleti provenienti da tutta Italia con più di 200 adesioni. Le gare dei Campionati di società di Marcia che si disputeranno – valevoli per il ‘Trofeo Marcia Piemonte’ e il ‘Trofeo Ugo Frigerio’ – saranno quattro, sia per uomini sia per donne, suddivise in base alle categorie (km10 Sen/Pro M/F – km10 Jun M/F – km10 Allievi – Km5 Allieve). A queste si aggiungerà il Trofeo Nazionale Cadetti con due gare, sempre suddivise in base alle categorie di appartenenza, ossia 1° prova Pista km5 C/i e Km3 C/e.

Le Società Sportive che si confronteranno ad Alessandria sono Atl. Alessandria, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, U.S. Scanzorosciate, Atl. Pianura Bergamasca, Atl. Estrada, Atl. Brusaporto, Atl. Dalmine Educando, Acquadela Bologna, C.S. Carabinieri Sez. Atletica, Atl. Imola Sacmi Avis, Atl. Bs ’50 Metallurg S. Marco, Athletic Academy A.S.D., Athletic Club 96 Alperia, Il Sogno Delle Giovani Promesse, A.S.D. Atl. Fossano ’75, A.S.D. Atletica Alba, Atletica Pocapaglia, Atl. Lecco-Colombo Costruz., Cremona Sportiva Atl. Arvedi, Asd Interflumina È Più Forte Pomì, Gruppo Città Di Genova, Atl. Concorezzo, Athletic Club Villasanta, Cus Pro Patria Milano, Atl. Riccardi Milano 1946, Pro Sesto Atl., P.B.M. Bovisio Masciago, Nuova Atletica Astro, Bracco Atletica, Team-A Lombardia, Atl. Rigoletto, Amatori Master Novara, C.U.S. Parma, Pol. Coop Parma 1964 Asd, Atl. Cento Torri Pavia, Atletica Vigevano, Atl. Lugo, G.S.Self Atl. Montanari Gruzza, Atl. Rimininord Santarcangelo, Asd Atletica Spezia Duferco, I Guerrieri Del Pavone, Atletica Ceriale San Giorgio, U.S. Quercia Trentingrana, Battaglio C.U.S. Torino Atl, Sisport SSD, G.S. Atletica Rivoli A.S.D., Safatletica Ssd A RL, Trieste Atletica, Atletica Ponzano, Vittorio Atletica, GAV Gruppo Atletica Verbania A, Unione Giovani Biella, Atl. Gaglianico.

Il percorso delle gare sarà interamente contenuto all’interno dell’impianto sportivo alessandrino. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e consentito agli spettatori aventi green pass base e mascherina FFP2.

Ospiti d’onore saranno ex-campioni di livello nazionale e internazionale, allenatori e dirigenti sportivi, tra cui il campione olimpico a Mosca Maurizio Damilano, presidente mondiale del Comitato della Marcia della federazione internazionale di atletica leggera, Pietro Pastorini (lo storico allenatore che riceverà un Encomio per Meriti Sportivi della Città di Alessandria), Gianfranco Lucchi, Gianni Mauri, Bruno Verteramo e l’olimpionica Elisa Rigaudo.