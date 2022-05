La giovane atleta Nicole Magro ai Campionati Nazionali di Ginnastica Aerobica

BASSIGNANA – Tutto il Comune di Bassignana fa il tifo per Nicole Magro, giovane atleta che questo fine settimana parteciperà ai Campionati Nazionali di Ginnastica Aerobica a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche.

Con un post su Facebook, il Comune di Bassignana ha voluto fare un grosso in bocca al lupo alla ginnasta mugaronese. Nicole da 2 anni gareggia per la A.S.D Ginnastica Valentia nella categoria allieve e, dopo i successi ai Campionati Regionali e Interregionali, questo fine settimana scenderà in pedana come individualista e nelle categorie coppia trio e gruppo.