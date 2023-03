Grande successo per il 3° Tourist Rally “Alle Porte del Monferrato”

MIRABELLO MONFERRATO – Domenica 19 marzo 2023 si è svolto con successo il 3° Tourist Rally “Alle Porte del Monferrato”, organizzato dal Motoclub Mirabello Monferrato. Quindici squadre provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana si sono sfidate nel viaggiare “come una volta”. L’evento, infatti, ha messo alla prova i centauri con un itinerario segreto fino al momento della partenza, da percorrere seguendo una cartina e le note di viaggio fornite dagli organizzatori.

A inaugurare ufficialmente la manifestazione è stato il Vicesindaco del Comune di Mirabello Monferrato, Vittorio Gatti, che in sella alla sua Harley Davidson ha dato il via alle partenze. Dopo essere transitati sotto all’arco allestito sotto il torrione di Mirabello Monferrato, i mototuristi hanno vissuto una giornata tra le bellezze delle colline patrimonio dell’Unesco e le tappe gastronomiche lungo il percorso.

“Dopo lo stop dovuto alla pandemia, tornare ad organizzare il Tourist Rally è stata un’emozione grandissima” ha dichiarato Marco Squarciafico, presidente del Motoclub Mirabello Monferrato. “Ringrazio tutti i soci del sodalizio che per mesi hanno lavorato senza sosta per la buona riuscita di questa manifestazione e tutti coloro che hanno riposto fiducia in noi, supportandoci o partecipando all’evento. La nostra è una formula fuori dagli schemi del motoraduno tradizionale, una grande scommessa, ma i tanti riscontri positivi che abbiamo ricevuto ci dicono che l’abbiamo vinta e di questo siamo molto orgogliosi”.

Tra i partecipanti anche alcuni personaggi di spicco del mondo motociclistico come il fondatore di “Motomappa” Carlo “Kiddo” Nannini, e della Federazione Motociclistica Italiana, come il coordinatore della commissione turistica regionale Paolo Alliani, che con le loro squadre hanno sfiorato il piazzamento sul podio.

A commettere meno errori e quindi ad avvicinarsi maggiormente al numero esatto di chilometri del percorso sono state le squadre del Motoclub Madonnina dei Centauri di Alessandria e del Motoclub Valle Argentina di Arma di Taggia (IM).

Al termine del pranzo, organizzato presso l’oratorio di Mirabello grazie alla collaborazione tra Motoclub, Comune, Pro Loco e Parrocchia, incalzato dalle tante richieste dei partecipanti, il presidente Squarciafico ha svelato che il club è già al lavoro per una quarta edizione del Tourist Rally “Alle Porte del Monferrato” ancora più accattivante.

Foto by Foto Follie (Eleonora Zante e Stefano Zambolli)