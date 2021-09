ALESSANDRIA – E’ dedicato a Jean Franco Formiga, alunno del Saluzzo Plana prematuramente scomparso, il progetto internazionale della StrAlessandria 2021. Come accade già da qualche edizione, la corsa solidale raccoglierà fondi per un progetto destinato alla città ma non dimentica le popolazioni più povere del mondo. La StrAlessandria vuole infatti restaurare la scuola costruita in Mozambico con i fondi raccolti anche grazie ai migliaia di alessandrini che parteciparono alla corsa solidale nel 2004/2005. Il progetto “Mitawa”, ha ricordato il vice presidente di Ics-Ets Giovanni Mercurio, nacque grazie a Roberto Nani e permise di trasformare tre strutture fatiscenti nell’omonimo villaggio rurale nel nord del Mozambico in una scuola e in un centro di alfabetizzazione, oggi frequentati, ogni giorno, da circa 600 ragazzi. A distanza di quindici anni, la scuola ha ora bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Grazie alla generosità degli alessandrini che parteciperanno alla corsa solidale, la StrAlessandria fornirà alla manodopera locale le risorse necessarie e avvierà inoltre un programma per aumentare la disponibilità di acqua per uso potabile.

Di seguito l’intervista audio a Giovanni Mercurio.