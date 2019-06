PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Se le vacanze al mare o in montagna sono ancora un miraggio potete trascorrere il week end in provincia di Alessandria e scegliere tra i tanti eventi in programma.

In Corso Bagni ad Acqui Terme vi aspetta il “Il Mercato Europeo” con street food di qualità, artigianato e mercato. La manifestazione intende far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia con prodotti tipici del territorio. Ampio spazio verrà dato ai prodotti tipici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0. Grande protagonista sarà lo street food di qualità, con cucine on the road, per gustare piatti italiani ed europei.

Al Circolo Arci “Paolo Rossi” di San Giuliano Nuovo, in piazza Paolo Rossi, sono protagonisti “I Sapori della Fraschetta”. Piatto principe del menù che verrà servito tutte le sere, a partire dalle 19.30, sarà il Bollito misto con tre bagnetti.

Il Piemonte è in tavola a Valmadonna. Dalle 19.30 nel salone e nel cortile della parrocchia della Beata Vergine Assunta, in via della Chiesa 16, si potranno gustare i migliori piatti della tradizione piemontese, accompagnati dai vini del territorio.

In piazza San Carlo a Casal Cermelli si svolge la “Sagra della focaccia al formaggio e delle trofie al pesto” dove è possibile gustare un’ottima focaccia al formaggio e farsi tentare anche da altrettanto golose trofie al pesto. Nel menù preparato a mano dai volontari della Pro Loco anche salamini alla piastra, patatine fritte, bunet e biscotti della nonna con moscato.

Nell’area verde “Geom. Franco Ricaldone” di Giardinetto a Castelletto Monferrato si tiene la 22a Festa Avisina con la tipica Sagra del pesce.

Sagra delle Lasagne questo sabato 22 e domenica 23 giugno a Orsara Bormida. Per l’11a edizione dell’evento gastronomico, la Pro Loco preparerà lasagne per tutti gusti: al ragù, al pesto, ai formaggi e anche speciali lasagne vegane. Dopo cena, poi, musica. Questo sabato in consolle Dj Sr William.

Dalle 12 di oggi fino alle 12 di domenica 23 si svolgerà la 24 Ore di Basket Borgo Rovereto ad Alessandria. Nel week end si affronteranno “no stop” due “grandi squadre” composte estraendo a sorte tutti i partecipanti all’iniziativa sportiva e benefica, giunta alla 14a edizione. I giocatori, a rotazione, avranno occasione di giocare nell’ambito di più fasce orarie nel campo dell’areapolisportiva “Lauretta Garavelli” (“Ex Gil”) in corso Monferrato.

Alle Sale d’Arte di Alessandria (via Machiavelli 13), alle 18 sarà possibile partecipare a una visita guidata per ammirare il dipinto de “L’antico ponte coperto sul Tanaro”, recentemente restaurato ed esposto. Il dipinto mostra una delle più interessanti immagini del ponte coperto sul Tanaro che nei secoli ha rivestito un ruolo di primo piano nel contesto economico e nell’assetto strategico-difensivo di Alessandria, garantendo i collegamenti con la rete dei percorsi urbani e territoriali.

Sempre ad Alessandria, al chiostro di Santa Maria di Castello va in scena alle 21.30 Dentro le emozioni! , uno spettacolo che è il frutto di due laboratori: quello di battito diretto da Sergio Cherubin e il laboratorio di teatro diretto da Laura Marchegiani di Teatrodistinto.

Teatro anche a Fubine, alle 21.30 nella Chiesa dei Batù, Teatro Gianni Baucia, con l’ultimo appuntamento della rassegna Cunté Munfrà: “Conferenza buffa”, incontro sul comico o comico incontro con Antonio Catalano della casa degli alfieri, spettacolo storico nato nel gruppo teatrale “Magopovero”, diretto da Luciano Nattino negli anni Ottanta.

Al birrificio Fermento di Tortona, dalle 19 fino alla mezzanotte, si svolge Beerthona 2019, appuntamento annuale nato dall’idea di mettere insieme chi produce birra nel territorio tortonese e farne una in collaborazione. Beerthona proporrà un week end di musica live, dj set, street food del territorio e, soprattutto, fiumi di birra artigianale.

La Pro Loco di Francavilla Bisio apre la stagione enogastronomica estiva con la tradizionale sagra “Benvenuta Estate”. Sotto la tensostruttura della Pro Locosi potranno gustare i ravioli De.Co., coniglio alla ligure e tante altre specialità.

Cassano Spinola accoglie l’arrivo dell’estate con la Festa della birra. Protagoniste delle serate saranno le birre artigianali piemontesi: la Birra di Pasturana e la Birra Civale. Tra i piatti non mancheranno i ravioli al sugo di Birra e lo stinco alla birra con patate al forno.

Al Centro Sportivo Comunale di Carentino è in programma la Sagra della frittura di pesce. Il menù di oggi oltre al piatto principe, la frittura di pesce, prevede gustose linguine allo scoglio.

A Valenza si possono gustare ottime tagliatelle nella Sagra della tagliatella.

A Mirabello Monferrato prosegue la “Festa d’Estate 2019″ organizzata dalla Pro Loco. Dalle 19.30 si potranno gustare piatti di fritto misto, agnolotti, grigliate di carne, lumache e molte altre specialità. Dopo cena, poi, spazio alla musica.

Nel centro sportivo di Gremiasco si tiene la 33ª edizione della Sagra del Raviolo, una delle sagre più seguite delle valli tortonesi. Protagonisti i ravioli, prodotto tipico della cucina italiana e, in particolare, di quella piemontese.

Ad Acqui Terme alle 21, nella Chiesa di San Francesco, nell’ambito del Festival di Musica Sacra “Conflixere Mirando”, si tiene il concerto intitolato “Mira Fecit!”.

Al Castello di Casale Monferrato alle 21.30 è in programma il concerto conclusivo del Monfrà Jazz Fest con l’esibizione di Gianni Cazzola e Michele Bozza Quartet (Gianni Cazzola, batteria – Michele Bozza, sax – Max Gallo, chitarra – Giorgio Allara, basso).

A Castelletto d’Orba alle 21.30, davanti al Museo del Torchio, si può partecipare a “La Lucciolata”, una suggestiva camminata nei boschi sovrastanti la borgata Bozzolina dove, se sarà una notte favorevole, si potranno vedere le lucciole in mezzo al bosco.

Fuori provincia, ad Asti, la seconda serata di Scintille, concorso nazionale teatrale nei cortili del centro storico, all’interno della programmazione del festival Asti Teatro 41

Per tutti gli altri appuntamenti cliccate nelle sezione Eventi del nostro sito.