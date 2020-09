ALESSANDRIA – Uno degli appuntamenti più apprezzati dell’autunno torna a partire da oggi, 24 settembre, fino a domenica 27, ad Alessandria, in viale della Repubblica. Si tratta del Mercato europeo, strutturato quest’anno con spazi più ampi per rispettare le normative anti covid 19 e senza occupare via Savona, non adatta alle nuove misure.

Come sempre i cittadini potranno trovare un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo, ma accanto alle bancarelle internazionali troverete ache realtà locali, artigianali, a km0. “Artigiano per noi vuole dire rispetto verso la tradizione guardando all’ innovazione, coniugando creatività, gusto e passione per i prodotti artigianali di alta qualità. Questo aspetto assume oggi ancora più rilevanza dopo il recente lockdown che ha bloccato l’attività di migliaia di piccole imprese del settore delle fiere e del relativo indotto, già peraltro messo a dura prova dalla crisi economica. L’evento si propone quindi come ripartenza dell’economia locale e non solo – spiegano gli organizzatori”.

All’appuntamento saranno presenti circa 50 stand di delegazioni europee, come per le edizioni passate, ma anche stand del resto del mondo. Gli stand gastronomici saranno affiancati da quelli che propongono la birra da quella tedesca a quella belga, passando per quella ceca, scozzese e italiana artigianale. La Polonia sarà rappresentata dal suo tipico grill e dalle sue zuppe, ci sarà la cucina spagnola con le tradizionali paella e sangria, quella greca, messicana e argentina oltre allo stand che propone hamburger americani, per non parlare delle tipiche specialità Bavaresi: wurst, maialino e brezeln. Confermato anche quest’anno lo stand nel quale si propone l’originale falafel siriano vegano. A rappresentare l’Italia ci saranno stand del Trentino Alto Adige con il profumatissimo stinc e la cucina sarda, la gastronomia siciliana con le specialità dell’isola come i cannoli, i panini e gli arancini, così come ha già confermato la sua presenza l’originale stand dell’Abruzzo che propone i tipici arrosticini alla brace e altre delizie regionali. Presente la Puglia con la bombetta e la puccia e uno stand di specialità romane. Per gli appassionati di dolci appuntamento con gli stand dei biscotti bretoni e i cocoretti belgi. E poi ancora i knodel, lo speck ed il pane nero dell’Austria. Gli operatori francesi propongono i profumi di mille spezie e le rinomate e insuperabili tovaglie provenzali. Troviamo anche il nostro Piemonte con i profumi dei formaggi della regione, la liquirizia della Calabria e i prodotti di pasta di mandorle della vicina Sicilia. Una sosta non potrà mancare nello stand dei formaggi, prodotti sottolio, pasta, taralli e olio della “Puglia a casa tua”; per chiudere in Valle d’Aosta, con la toma, la fontina e tanti salumi valdostani. Sempre dalla nostra nazione troveremo bigiotteria realizzata a mano, sciarpe in seta e cachemire, fiori in stoffa, miniature di strumenti musicali, pietre del benessere, te e spezie, prodotti per la cura del corpo naturali. Infine potrete acquistare gli articoli di pelle di renna, pullover in lana, oggettistica tradizionale della Finlandia, così come i giochi in legno e i fischietti dell’Ungheria. Inoltre sarà presente il Guatemala con prodotti di artigianato fatti a mano, e l’Ecuador con abbigliamento e gioielli realizzati manualmente.

Gli orari di apertura degli stand sono i seguenti.

Giovedì 24 settembre dalle 18 alle 22

Venerdì 25 settembre dalle 10 alle 24

Sabato 26 settembre dalle 10 alle 24

Domenica 27 settembre dalle 10 alle 22

Si ricorda che per accedere all’area della manifestazione è obbligatorio l’uso della mascherina