Il 18 e 19 settembre ad Alessandria torna “Gagliaudo tra i mercanti”

ALESSANDRIA – Sabato 18 e domenica 19 settembre ad Alessandria torna “Gagliaudo tra i mercanti”. Saranno circa una ottantina i negozi che esporranno i loro migliori prodotti lungo le vie del centro storico di Alessandria, arricchite dalla presenza anche di un centinaio di bancarelle.

“Gagliaudo tra i mercanti” sabato 18 settembre coinvolgerà via Migliara, Corso Roma, Piazzetta della Lega, via Milano (fino a via Migliara), via dei Martiri.

Domenica 19 settembre il percorso della fiera si snoderà lungo via Migliara, Corso Roma, Piazzetta della Lega, Via Milano (fino a via Migliara), Via dei Martiri, Piazza Marconi, Piazza Garibaldi.

La due giorni di shopping sarà arricchita da numerosi eventi in città.

Sabato 18 settembre, alle 17.30 a Palazzo Ghilini, è in programma la presentazione in anteprima nazionale del libro “De Andrè Vita poetica di un’Anima salva” di Pino Casamassima. L’incontro con l’autore, organizzato da CulturAle Costruire Insieme, Prefettura, Provincia, Città di Alessandria e #WeConf sarà seguito da un recital con letture e musiche del Trio Stream Of.

Sempre sabato 18 settembre musica con Simone Camussi e Francesco Lento all’Antica Caffetteria di Via Milano.

In via Milano 71, presso il banco del negozio Altro Mercato, sabato 18 settembre troverete anche ICS Onlus impegnata a raccogliere le iscrizioni per la 25ª edizione della StrAlessandria.

Sabato 18 e domenica 19 settembre il negozio “Fuga di Sapori” in Corso Roma 52 allestirà uno stand esterno con i suoi prodotti artigianali di economia carceraria. Si potranno degustare alcuni dolci realizzati con la golosa crema “La Brigantella” da Giovanna Piccolo, infermiera del Day Hospital Onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria con la passione per la pasticceria che già in occasione dello scorso San Valentino aveva deliziato i follower di Solidal con le sue ricette, ma solo sui social. Per ogni barattolo di La Brigantella venduto, una parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione Solidal a sostegno della ricerca scientifica a Km 0.

Sempre durante le due giornate di shopping il Bar Frida organizza “Gagliaudo a Tavola“, colazioni e pranzo con proposta di agnolotti allo stufato e bicchiere di vino rosso a € 10. Dalle 18 aperitivo della casa con Cocktail estivo accompagnato da tagliere a € 7.

Piazza Santo Stefano, dalle 16.30 alle 19, sarà invece animata da musiche e balli country dell’Associazione Country Fever, mentre da Hop Mangiare di Birra, in via Arnaldo Da Brescia, dalle 11 alle 23, vi aspetta il “Mercatino della birra artigianale”, con sconto del 20% sul prezzo di listino, esposizione di Cimeli Grigi in collaborazione con Museo Grigio & Grigiclub Ciccio Marescalco e alla sera musica con le note “lente” di Dj Duert&Paolo Peggio.

Domenica 19 settembre Gagliaudo tra i mercanti riporta in città la partita di scacchi viventi a cura dell’Associazione Aleramica. Alle 15.30 partirà la sfilata degli scacchi in costume che dal Comune di Alessandria si muoveranno lungo via San Lorenzo per raggiungere poi piazza Marconi dove, dalle 16 alle 18, si terrà la partita.

Sempre domenica 19 settembre in corso Crimea, all’interno dei giardini, dalle 10 alle 18, si terrà Vinile Alessandria, la fiera del disco e della musica con ingresso gratuito acura di Visioni_47 e Circolo del Cinema Adelio Ferrero.

In piazza Santo Stefano, fino all’angolo con via Verona 34, Vecchio Borgo Antichità di Bruno Montano organizza, dalle 10 alle 19, una esposizione di antiquariato, mercatino di food ed artigianato.

In piazza Marconi domenica, dalle 12 alle 15, vi aspetta invece il Gruppo Alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” con agnolotti, salamini alla griglia, il “Panino dell’Alpino” e a seguire le “Frittelle dell’Alpino Ramognini” fino ad esaurimento. Il ricavato andrà in beneficienza.

“Attrici senza cornice” saranno invece davanti alla Chiesa di San Giovannino, in Corso Roma, dalle 15 alle 19 grazie alla performance teatrale della Scuola d’Arte Drammatica “I Pochi” di Alessandria.

In via Caniggia la Parafarmacia Crova inaugura ufficialmente i suoi nuovi spazi con “Note d’autunno”. L’evento, coordinato dal Peter Larsen Dance Studio, inizierà alle 16 e alternerà con l’animazione vintage delle Sweet Dolls, Symbols, La Città del sole, Farcia, Molina Fashion, Juice con il suo aperitivo vintage e naturale, legato ai colori dell’autunno, Semplicemente Dolci con i dolci di una volta, Scuola di moda Vezza con abiti ispirati all’eleganza del passato con uno sguardo alla moda attuale con una particolare menzione al mitico Jeans. Alle sarà poi la volta dell’energia travolgente di Shary con il suo chitarrista Andrea Crova.

In occasione di Gagliaudo si conferma la partecipazione di Rolandi Auto, concessionario ufficiale BMW, Mini, e Motorrad per Alessandria, Tortona e Casale da oltre 60 anni.

Domenica sera, alle 20, a Palazzo Cuttica, via Parma 1, si terrà poi la Cerimonia di consegna delle targhe “Bottega Storica” (Green Pass obbligatorio).

Anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce a Gagliaudo tra i mercanti con “Match it now “, ovvero la settimana nazionale italiana per la donazione di cellule staminali emopoietiche promossa da CNT, CNS, BMDR e dalle Associazioni ADMO, ADOCES e ADISCO e, nel caso di Alessandria, sostenuta dall’Alessandria Calcio.

Presso il reparto di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Alessandria (Via Venezia 16, piano terra) sarà possibile iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo sia nelle date di sabato 18 settembre e sabato 25 settembre dalle ore 10.00 alle ore 16.30 sia dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. È necessaria la prenotazione on line sul sito https://www.donatoriadmo.org/iscrizione.html. Il personale sanitario di Medicina Trasfusionale è a disposizione per sciogliere dubbi e incertezze sul tema: tel. 0131-206417