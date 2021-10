Il 28 ottobre l’incontro “Come leggere le etichette. Dalla teoria alla pratica”

ALESSANDRIA – Proseguono gli incontri informativi gratuiti realizzati grazie ai progetti “IN/dipendenti 2.0″ e “PartecipAzione 2.0” del Comune di Alessandria – Assessorato Politiche giovanili – in collaborazione con Informagiovani – ASM Costruire Insieme e Associazione Cultura e Sviluppo, con il contributo della Regione Piemonte.

Giovedì 28 ottobre, dalle 10 alle 12 al Centro di Formazione EnAIP di Alessandria, in piazza Santa Maria di Castello n°9, si terrà un incontro informativo sulla lettura delle etichette nell’ambito alimentare e cosmetico.

Saper leggere nel modo giusto le etichette alimentari, e non solo, è ormai indispensabile per poter scegliere in modo corretto quello che acquistiamo per un consumo più attento, consapevole e senza sorprese.

L‘incontro, condotto dalla dott.ssa Simona Martinotti ricercatore in fisiologia e dal dott. Elia Ranzato ricercatore in anatomia comparata e citologia, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) – Università del Piemonte Orientale, sarà l’occasione per scoprire a cosa prestare attenzione e come scegliere consapevolmente i prodotti. Dal mascara al sugo pronto, dalla crema per il viso ai prodotti da forno, i partecipanti apprenderanno come acquistare evitando prodotti nocivi e spese sproporzionate

L‘iniziativa è rivolta a studenti, famiglie, insegnati, formatori, educatori, operatori sociali e interessati ai temi trattati.

Per partecipare è necessario il Green Pass e l’iscrizione su: https://www.informagiovani.al.it/in-dipendenti-e-partecipazione-2-0-2-progetti-tante-iniziative/

Per informazioni: Informagiovani A.S.M. Costruire Insieme numero verde 800116667 [email protected] Facebook Informagiovani Alessandria.

I progetti “IN/dipendenti 2.0 e PartecipAzione 2.0 sono stati finanziati da Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale nell’ambito del Bando Giovani 2020, sono promossi dal Comune di Alessandria – Assessorato Politiche giovanile, in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo, l’Informagiovani dell’ASM Costruire Insieme di Alessandria, il CISSACA, il SER-D dell’ASL-AL e i Comuni della rete Giovani&Informati.