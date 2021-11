ALESSANDRIA – Sabato 13 e domenica 14 novembre ad Alessandria torna la Fiera di San Baudolino. La manifestazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti e dal Comune di Alessandria, con la collaborazione della Regione Piemonte, delle Associazioni di categoria del commercio, agricoltura e artigianato (Ascom Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Cna, Confartigianato) e di #Weconf, è giunta alla 35° edizione e anche quest’anno metterà in vetrina tutte le eccellenze dell’Alessandrino.

Nelle due giornate, lungo le vie del centro storico e nei giardini pubblici si troveranno bancarelle con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici: tartufi, vino, funghi, salumi, formaggi, ortofrutta, cioccolato, miele e altri prodotti tipici.

Domenica 14 novembre nel cortile della Camera di Commercio di Alessandria-Asti in Via Vochieri 58 dalle 11 si svolgerà poi la Mostra del tartufo, con esposizione e premiazione dei migliori esemplari di tartufo.

In occasione della Fiera di San Baudolino, sabato 13 novembre il Museo “Alessandria Città delle Biciclette” a Palazzo Monferrato sarà aperto, con ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Via San Lorenzo, inoltre, si trasformerà nella “Via della ricerca”. I negozi, infatti, ospiteranno opere e illustrazioni per la “Settimana della ricerca” organizzata dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Sempre per San Baudolino, domenica 14 novembre saranno aperti al pubblico anche le Sale d’Arte di via Machiavelli, Palazzo Cuttica, in via Parma 1, e il Marengo Museum a Spinetta Marengo (per info: [email protected])

Come da tradizione, domenica 14 novembre la Fiera di San Baudolino trasformerà il cortile della Camera di Commercio di Alessandria, in via Vochieri 58, ne “La corte del gusto”. Dalle 9 alle 19 troverete bancarelle con esposizione e vendita di tartufi e di prodotti agroalimentari tradizionali di eccellenza della provincia di Alessandria.

Sempre in Camera di Commercio, domenica alle 11, è prevista l’esposizione tartufi con dimostrazione della ricerca del tartufo a cura dell’Accademia del Tartufo “Derthona Truffle Academy” con i cani Lagotto. Info: www.lagottotartufo.it.

Seguirà alle 12 la premiazione dei migliori esemplari di tartufo esposti. Premi per il miglior esemplare unico, il miglior gruppo di tartufo bianco, il miglior gruppo di tartufo nero e il miglior cercatore.

Nel pomeriggio, alle 15 e alle 17, si terrà “Scoprire il Vermouth” – Seminario storico, culturale e produttivo sul vino aromatizzato più famoso del mondo a cura di Fulvio Piccinino, esperto e scrittore di liquoristica italiana. L’ingresso è gratuito con una capienza massima di 15 persone per ogni sessione. Per partecipare all’evento occorre prenotare compilando il form presente sul sito www.asperia.it

Sempre domenica 14 novembre, “La fabbrica di giallo come il miele”, laboratorio di idee dell’Associazione Culturale Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria APS, presenterà la IX edizione del corso di formazione “I più Fragili tra i più deboli / Giallo Come Il Miele. In programma anche la presentazione-anteprima del corso 2021-2022 NdR UPO “Avogadro” Conversazioni sulla scienza dal Liceo Scientifico “Galilei” e l’Antologia “Un sorriso da favola in e-book”, appendice letteraria nell’approfondimento delle tematiche inerenti la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.