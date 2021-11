Il 4 dicembre ad Alessandria Happy Swing Christmas coi The Four Seasons

ALESSANDRIA – Sabato 4 dicembre alle 17.30 si terrà l’evento Happy Swing Christmas, coi The Four Seasons, nel cortile di via Modena 9. Ad Alessandria. Organizzato da Culturale Asm Costruire Insieme: sul palco si esibirà il quintetto Swing&Soul di Perugia composto da Daniela Tenerini (voce), Roberto Cesaretti (basso), Silvano Pero (batteria), David Versiglioni (piano) e Paolo Bartoni (tromba).

La band allieterà il pubblico con un concerto che prevede un repertorio formato da brani della tradizione della Swing Era, da Frank Sinatra ad Ella Fitzgerald, a melodie contemporanee rivisitate con lo stile ironico ed al tempo stesso elegante dei Four Seasons. Immancabili le più belle canzoni di Natale in chiave swing & soul, dalla celeberrima “White Christmas”, dall’ incalzante “Let it snow” all’ intensa “Have your self a merry little Christmas” e tanti altri. L’iniziativa rientra nel progetto AXChristmas, il Calendario dell’Avvento che animerà la città di Alessandria.

L’idea è nata da Confcommercio Alessandria con il patrocinio e il sostegno di Regione Piemonte, Comune di Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, l’Atl Alexala, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Gruppo Amag. Sono previste tre repliche con la prenotazione dei posti al numero 351/7777268. Obbligatorio il Green Pass.