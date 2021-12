ALESSANDRIA – Prenderà ufficialmente il via il 1° dicembre la nuova stagione de “I Mercoledì del Conservatorio” del Vivaldi di Alessandria.

Sede dei concerti sarà, come sempre, l’Auditorium Pittaluga del Conservatorio, in via Parma 1, dove mercoledì 1° dicembre, dalle 21, suoneranno Gianluca Nicolini, flauto, e Dario Bonucelli, pianoforte.

Il concerto è aperto al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo. Ingresso gratuito.

Per partecipare è necessaria la prenotazione online al seguente Link.

Di seguito la locandina con il programma del concerto.

La XXX edizione de “I Mercoledì del Conservatorio” è inserita nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi”, con il contributo della Regione Piemonte.