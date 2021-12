Il Sunshine Gospel Choir al Teatro Alfieri di Asti

ASTI – Lunedì 20 dicembre alle 21 nuovo appuntamento con la stagione in abbonamento del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo: per la sezione Altri Percorsi arriva il Sunshine Gospel Choir per l’attesissimo Concerto Gospel, consueto appuntamento che precede il Natale.

Il Sunshine Gospel Choir, fondato e diretto da Alex Negro, interpreta con dirompente musicalità ed un originale impatto sonoro e scenico la musica corale e religiosa afroamericana. Sulla scena dal 1998, vincitore del Gospel Jubilee Award come “Migliore coro Gospel italiano distintosi per professionalità ed impegno” e finalista al programma tv Italia’s got talent, ha all’attivo 10 album, 2 DVD e più di 700 concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, palasport, teatri, ovunque con ampio successo di pubblico e di critica.

La formazione include cantanti e musicisti professionisti ad amatori di talento sotto la guida del direttore, cantante e Show Man Alex Negro e ispirati dalla voce del tenore Joe Nicolosi e dal soprano Rosanna Russo.

La band è composta da Paolo Gambino al pianoforte, Michele Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco alla batteria, per un concerto energico e intenso suonato rigorosamente dal vivo.

Un viaggio attraverso le tante Anime della musica Gospel internazionale, dai grandi successi dei compositori contemporanei come Ricky Dillard, Tasha Cobbs Kirk Franklin, Donnie McClurkin, ai classici che hanno reso famosa la musica Gospel nel mondo.

Biglietti 22 euro (17 euro loggione) disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, e online su www.bigliettoveloce.it . Ingresso con Green Pass Rafforzato come da normative vigenti. Per informazioni e prenotazioni: 0141.399057-399040 , www.allive.it

Orari biglietteria: Lunedì 13 dicembre apertura dalle 10 alle 14, da Martedì 14 a Venerdì 17 dicembre apertura dalle 10 alle 17, Sabato 18 dicembre apertura dalle 10 alle 14, Lunedì 20 dicembre apertura dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 21.