Il 26 marzo “L’Ornano Furioso” al Teatro della Juta di Arquata

ARQUATA SCRIVIA – Sabato 26 marzo, alle 21, Antonio Ornano porta sul palco del Teatro della Juta di Arquata Scrivia “L’Ornano Furioso”. Lo spettacolo è un monologo di stand up comedy che rappresenta un’ulteriore tappa, forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane.

“La verità è che siamo venuti al mondo clamorosamente imperfetti ed il rischio, soprattutto nel tempo in cui viviamo, è fingere tutta la vita di essere quello non siamo. Forse è un peccato, perché alle volte, i vincitori non sanno proprio cosa si perdono. Una regia pulita e lineare, senza sottolineare o prendere questa o quella posizione, lo spettatore sarà portato per mano in un’apparente favola che in realtà rappresenta la vita di tutti i giorni. Dopo anni di patetica introspezione psicologica può comunque capitare di avere una rivelazione e capire le ragioni di una “furia” cieca ed indiscriminata. Tranquilli, trovare il motivo non risolve il problema, anzi, lo amplifica, soprattutto quando scopri che l’unico colpevole di questa collera sei tu. Una consapevolezza che è una condanna, perché ti priva dell’effimero quanto catartico piacere di prendertela sempre con qualcun altro. Puoi solo smetterla di essere altrove e obbligarti a vivere in un tempo a cui non siamo più abituati, il presente. Il tempo giusto per cancellare ogni alibi, per bearti dei sogni infranti e sguazzare nei tuoi fallimenti. Poi magari scopri che, nascosti da qualche parte, ci sono persino dei tuoi simili. E allora ti scappa da ridere”.

Biglietti: intero 12 euro; 8 euro Under 18.

Informazioni e prenotazioni: teatrodellajuta@gmail.com Tel: 345-0604219 www.diyticket.it/festivals/277/stagione-re-match

I singoli biglietti sono acquistabili anche presso il negozio “Il giardino delle idee” Via Libarna 132, Arquata Scrivia e presso “Libreria Aut” Via Mameli 9, Gavi.

La stagione “Re-Match” è organizzata dall’associazione culturale “Commedia Community”, in collaborazione con il collettivo teatrale “Officine Gorilla” il Comune di Arquata Scrivia” ed il contributo del Comune di Gavin, Fondazione CRT e Regione Piemonte, è un progetto selezionato dal bando “Corto Circuito” della Fondazione Piemonte dal Vivo.

I singoli biglietti sono acquistabili anche presso il negozio “Il giardino delle idee” Via Libarna 132, Arquata Scrivia e presso “Libreria Aut” Via Mameli 9, Gavi.