Il 9 aprile ad Alessandria l’assemblea regionale Pd: si collegherà anche il segretario Enrico Letta

ALESSANDRIA – Si svolgerà sabato 9 aprile alle 9.30 l’assemblea regionale del Partito Democratico al Teatro Ambra in via Brigata Ravenna 8 ad Alessandria. I lavori dell’assemblea saranno aperti alla partecipazione dei cittadini e saranno l’occasione per presentare tutti i candidati sindaci del centro sinistra nei comuni piemontesi che rinnoveranno i propri organi la prossima primavera. L’ordine del giorno dei lavori prevede il punto sulla difficile situazione internazionale e la sintesi delle attività del Pd in Piemonte sulla guerra in Ucraina e la presentazione campagna elettorale per le amministrative 2022. Ai lavori parteciperà il Sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Previsto anche il collegamento del segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

«La convocazione dell’assemblea regionale con la presenza di Stefano Lorusso e la partecipazione del segretario nazionale Letta testimoniano una grande attenzione nei confronti del lavoro che stiamo svolgendo come partito democratico nella provincia di Alessandria” ha dichiarato il segretario provinciale del Pd Giordano Otello Marilli – Sappiamo che la sfida che abbiamo di

fronte per le prossime amministrative rappresenta un passaggio importante anche per le prospettive della Regione, dopo aver riconquistato la città di Torino vogliamo che anche ad

Alessandria si cambi passo»