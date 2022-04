Dal 22 al 25 aprile ad Alessandria torna “FloreAle “

ALESSANDRIA – Il 23 e 24 aprile ai Giardini pubblici di Alessandria sboccia la 416° ‘Fiera di San Giorgio’ con l’undicesima edizione di FloreAle: la mostra-mercato dei fiori.

Saranno presenti circa 40 espositori tra produttori florovivaisti e venditori, commercianti di fiori, piante e frutti, materiale vario riconducibile al settore florovivaistico, arredo da giardino, attrezzature ed articoli tecnici, in grado di suggerire con i propri consigli il modo migliore per ambientare le proprie piante. Le regioni di provenienza degli espositori sono Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana.

Dalle 10 alle 20 i visitatori e gli appassionati potranno, nel confortevole scenario dei Giardini Pubblici di Alessandria, inoltrarsi in un percorso coinvolgente fra lavande, piante mediterranee, aromatiche, da giardino e per il terrazzo.

Come consuetudine, un calendario di eventi collaterali completerà la manifestazione, con momenti legati al tema ‘Floreale’ proposti in successione nelle giornate del 22/23/24/25 aprile.

Gli eventi di FlorAle inizieranno, infattim già il 22 aprile con un “Orto Sinergico Urbano” che colorerà piazzetta della Lega e alle ore 9, in viale Milite Ignoto 1, nella Serra della Biodiversità, all’interno della sede dell’Associazione Orti in Città, con l Convegno per la Salvaguardia Ambientale, in occasione della Giornata Mondiale della Terra “Sos Terra”. Entrambi gli eventi sono curati dall’Associazione Orti in città.

“Floreale” si prolungherà poi fino al 25 aprile con una suggestiva sfilata di abiti da sposa nella storia della moda ai giardini pubblici, a cura di CulturAle – ASM Costruire Insieme.

La manifestazione e tutti gli eventi collaterali saranno a ingresso libero.

FlorAle è promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, CCIAA, Gruppo AMAG, Fondazione Solidal. L’organizzazione è curata da WECONF, sinergia di Confcommercio e Confesercenti.

PROGRAMMA EVENTI

Venerdì 22 aprile :

Ore 9: Convegno per la salvaguardia ambientale, in occasione della Giornata Mondiale della Terra “Sos Terra”, a cura dell’Associazione Orti in città in Viale Milite Ignoto 1° (Presso Serra della Biodiversità, all’interno dell’Associazione Orti in città)

Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile

Dalle ore 10 : “Orto Sinergico Urbano” a cura dell’Associazione Orti in città in P.zza della Lega

Ore 16 “Caffè Verde” in compagnia dell’architetto Monica Botta a cura della Fondazione Solidal per la Ricerca in collaborazione con i gruppi Lions in Galleria Guerci

Ore 18 Inaugurazione Irish Taste – Evento di street food unico ed originale in cui scendono in piazza tradizione, enogastronomia, cultura, con musica e balli Irlandesi. A cura di T-Event in viale della Repubblica

Sabato 23 aprile:

Ore 10.30 ai Giardini, corso Crimea inaugurazione di FloreAle con “Esibizione degli sbandieratori e Musici dell’Associazione Aleramica.

Ore 11 Visita Botanica Guidata dei Giardini a cura di Angelo Renzenigo del Giardino Botanico ai Giardini, in corso Crimea.

Dalle ore 10 alle ore 12.30 Gli Aromi della Ricerca, per l’Ospedale di Alessandria a cura di Solidal per la Ricerca Giardini, corso Crimea, Monumento equestre

Alle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.30 “Bosco del sole : Lascia l’impronta del tuo pollice verde “ (Pannello raffigurante un albero su cui lasciare l’impronta con colori a dito. Allestimento con piante in vasi, gazebo e stand; distribuzione materiali informativi e raccolta offerte per il progetto il Bosco del Sole)

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Giocoleria e palloncini con il clown Simo

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Messaggi di pace. Incontro con i bambini di San Michele

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Concerto dal vivo del gruppo The Blues Bears.

A cura di Il sole dentro – La Vita Buona -Cooperativa Amica San Michele – RNA Natura Ragazzi, con la partecipazione di Bike Therapy Corso Roma, sagrato della Chiesa di S. Giovannino

Dalle ore 16 alle ore 18 “Farfalle in Danza”, esplosione di colori in movimento, con ballerine su trampoli, accompagnate da musica. Spettacolo itinerante . Percorso:p.za lega, c.so Roma, Giardini, via Caniggia, via San Lorenzo, Via Migliara.

Ore 18 “Fashion Flower” sfilate di moda nelle Boutiques di corso Roma It Girl, Corso Roma 4 CR Boutique, Corso Roma 11, Maison 75, corso Roma 108 a cura di Costruire Insieme

Dalle ore 15.30 alle ore 19.30 Shopping Street a cura dei Commercianti di Via San Lorenzo e Via Migliara

Dalle ore 16 alle ore 17.30 in via Migliara Talk Show – Nei Libri Sbocciano Parole E Disegni a cura de I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele. Conduce Massimo Brusasco

Sabato 23 e domenica 24 aprile

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 Esposizione bonsai a cura del Bonsai Club Alessandria aPalazzo Monferrato, via San Lorenzo n. 21

Dalle ore 14 alle ore 19 Fior di Frittelle, in ricordo dell’Alpino Maurizio Ramognini a cura del Gruppo Alpini “Domenico Arnoldi” Alessandria in Corso Crimea (adiacente l’edicola)

Dalle ore 16.30 alle ore 18 “Floreale Street Dance”, esibizione di danza Hip Hop a cura di On Stage Dance & Theater, direzione Artistica e coreografia di Carmen Pirrone in via San Lorenzo, Piazza Maconi, via dei Martiri

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 visite guidate gratuite e la presentazione della nuova esposizione alle ore 11 e alle ore 16. Ingresso gratuito. “Opere della Collezione. Le Contemporanee” a Palatium Vetus, in Piazza della Libertà 28.

Orario di apertura dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Ingresso libero e gratuito. Mostra “ Il Novecento” a Palazzo Monferrato in via San Lorenzo 21 Ingresso libero e gratuito.

Domenica 24 aprile:

Dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.30 “Bosco del sole : Lascia l’impronta del tuo pollice verde” (Pannello raffigurante un albero su cui lasciare l’impronta con colori a dito. Allestimento con piante in vasi, gazebo e stand; distribuzione materiali informativi e raccolta offerte per il progetto il Bosco del Sole)

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Giocoleria e palloncini con il clown Simo

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Musica dal vivo con i Blues Bears e la partecipazione dei Barrique

A cura di Il sole dentro – La Vita Buona -Cooperativa Amica San Michele – RNA Natura Ragazzi, con la partecipazione di Bike Therapy in Corso Roma, sagrato della Chiesa di S. Giovannino

Ore 16.30 “Sfilata di abiti d’epoca, accompagnate da eleganti auto d’antan” a cura del a cura del Museo “C’era una volta” e del Club Bordino Alessandria ai Giardini corso Crimea, Statua equestre

Dalle ore 16 alle ore 18.30 Gli Aromi della Ricerca, per l’Ospedale di Alessandria a cura di Solidal per la Ricerca ai Giardini in corso Crimea

Ore 18 Presentazione del libro: “Pensieri tra le righe” a cura di Costruire Insieme Marengo Museum, Spinetta M.go

Lunedì 25 aprile:

Ore 16.30 “Eterea e Floreale – Le spose nella storia della moda” a cura di Costruire Insieme ai Giardini in corso Crimea, Statua equestre

Dalle ore 16 alle ore 18.30 Gli Aromi della Ricerca, per l’Ospedale di Alessandria a cura di Solidal per la Ricerca ai Giardini in corso Crimea.

Dal 21 Marzo al 20 Aprile

Si svolgerà la I edizione del concorso fotografico “Respirando la Natura”, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui temi della tutela dell’ambiente e il sostegno alla ricerca sulle malattie causate da fattori ambientali. Il ricavato delle donazioni effettuate attraverso l’iscrizione al presente contest, infatti, verrà utilizzato per finanziare una borsa di studio per un data manager che, all’interno del Clinical Trial Center dell’Ospedale di Alessandria, si occupi di raccogliere e analizzare i dati dei pazienti a fini di ricerca. A cura della Fondazione Solidal