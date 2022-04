Ospedale Alessandria: il 27 aprile appuntamento online per raccontare la Biobanca

ALESSANDRIA – Sarà con la Biobanca il prossimo filo diretto di Ospedale Incontra che verrà trasmesso in diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria il 27 aprile a partire dalle ore 16. A intervenire saranno Roberta Libener, Referente della Biobanca afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione Diretto dal Dr. Antonio Maconi, e Laura Mazzucco, Referente del Biorepository aziendale. Il Centro Raccolta Materiali Biologici o Alessandria Biobank dell’Ospedale di Alessandria, infatti, istituito nel 2019, ad oggi è composto da diversi settori, ovvero la Banca Biologica del Mesotelioma Maligno, il Biorepository e la Biobanca del carcinoma mammario. La prima è stata istituita nel 2005 e ufficialmente riconosciuta dalla Regione Piemonte nel 2009 quale Centro di Riferimento Regionale per la raccolta di dati biologico-clinici e di materiale biologico relativi appunto al Mesotelioma Maligno. Il Biorepository invece è stato creato nel 2016 per garantire elevati livelli di qualità e sicurezza in ambito di stoccaggio e conservazione di campioni biologici previsti da protocolli di studi clinici e/o destinati ad attività di ricerca. La biobanca del carcinoma mammario, infine, è stata ufficializzata nel 2021, raccogliendo già 42 biopsie e registrando 82 campioni sul database RedCap.

L’evento sarà l’occasione per spiegare meglio di cosa si occupa la Biobanca, ovvero raccogliere, conservare e distribuire campioni biologici a scopo di ricerca, garantendo i diritti dei soggetti coinvolti. Si tratta quindi di un settore molto specifico e fondamentale per la ricerca, conservando e mettendo a disposizione di ricercatori di tutto il mondo campioni biologici ottenuti da pazienti affetti da tumori e non solo, arruolati nei protocolli sperimentali attivati presso l’Azienda Ospedaliera o più in generale che hanno acconsentito alla raccolta. Nel gennaio 2021 l’Alessandria Biobank è entrata infatti nella rete italiana ed europea delle biobanche e a febbraio 2022 nella rete internazionale Orphanet dedicata alle malattie rare. Le due professioniste, dopo aver fatto una panoramica delle attività dei diversi settori afferenti alla Biobanca, saranno poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 16.40 circa.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’Ospedale. Vi aspettiamo numerosi online il 27 aprile.