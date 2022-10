Dal 15 dicembre gli spettacoli della stagione teatrale del Comune di Alessandria

ALESSANDRIA – Partirà il 15 dicembre la nuova stagione teatrale del Comune di Alessandria e della Fondazione Piemonte dal Vivo. Al Teatro Alessandrino rivivranno storie e atmosfere di grandi opere di Piranello, William Shakespeare, Moliere, saranno protagonisti grandi attori come Milena Vukotic, Emilio Solfrizzi e Isabella Ragonese e anche le compagnie del nostro territorio.

Sei gli spettacoli in cartellone, cui si aggiunge un “Segmento Off“, un fuori abbonamento, due domeniche a teatro per tutta la famiglia e la rassegna di sei spettacoli al mattino per gli alunni delle scuole.

Si parte il 15 dicembre con “L’uomo dal fiore in bocca, l’ultima recita”, libero adattamento di Roberto Cavosi da “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello con Sebastiano Lo Monaco e la regia Alessio Pizzech.

Mercoledì 11 gennaio 2023 andrà poi in scena “Il mercante di Venezia” con Franco Branciaroli e un cast di dieci attori diretto da Paolo Valerio.

Giovedì 2 febbraio sarà poi Emilio Solfrizzi a portare in scena all’Alessandrino “Il malato immaginario” di Moliere, nell’adattamento di Guglielmo Ferro che cura anche la regia dello spettacolo che vede tra i protagonisti anche Lisa Galantini, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Pietro Casella, Cecilia D’amico e Rosario Coppolino.

Il 23 febbraio sarà poi la volta dello spettacolo “Da lontano”, atto unico che Lucia Calamaro, drammaturga e regista, ha scritto pensando espressamente alla sua protagonista e interprete, Isabella Ragonese.

Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferrato guidano invece il cast di “Così è (se vi pare)”, opera teatrale di Luigi Pirandello qui diretta da Geppy Gleijeses e in scena al Teatro Alessandrino domenica 19 marzo 2023.

Ultimo dei sei spettacoli del cartellone della stagione teatrale del Comune di Alessandria e della Fondazione Piemonte dal Vivo sarà, il 28 marzo, “Arlecchino muto per spavento”, un grande omaggio alla Commedia dell’Arte dello Stabile del Veneto / Teatro Stabile di Verona con il sostegno della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Fondazione Teatro Civico di Schio.

Ad arricchire la stagione teatrale ci saranno poi tre spettacoli inseriti nel “Segmento Off”. Il Teatro della Juta Commedia Community e Onda Larsen l’11 febbraio metteranno in scena “Manuale illustrato di giornalismo” spettacolo scritto e diretto da Luca Zilovich con musiche originali di Raffaello Basiglio. Giovedì 2 marzo Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola della Coltelleria Einstein saranno protagonisti dello spettacolo “Fiction – Perdutamente Serial” mentre sabato 1° aprile la Compagnia Stregatti metterà in scena “L.E.A.R” spettacolo con Giusy Barone, Luca Bertolotti, Stefania Cartasegna, Assunta Floris, Simona Gandini, David Turri, Claudio Vescovo con adattamento e regia di Gianluca Ghnò.

A chiudere il cartellone è poi lo spettacolo fuori abbonamento “Dichiarazioni d’amore” di Beppe Gambetta, sul palco dell’Alessandrino il 13 aprile insieme ad Andrea Nicolini.

I singoli biglietti degli spettacoli si potranno acquistare a partire dal 14 novembre. La vendita degli abbonamenti prenderà invece il via il 31 ottobre recendosi alla biglietteria del Teatro Alessandrino di Alessandria, aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19 oppure online su www.teatroalessandrino.it oppure su www.ticketone.it.

ABBONAMENTI

Abbonamento fisso a 9 spettacoli (L’uomo dal fiore in bocca…, Il mercante di Venezia, Il malato immaginario, Da lontano, Così è se vi pare, Arlecchino muto per spavento, Manuale illustrato di giornalismo, Fiction, L.E.A.R) Intero € 135

Abbonamento fisso a 6 spettacoli di prosa (L’uomo dal fiore in bocca…, Il mercante di Venezia, Il malato immaginario, Da lontano, Così è se vi pare, Arlecchino muto per spavento) Intero € 105; Ridotto studenti fino a 19 anni € 25,00

Abbonamento fisso a 3 spettacoli segmento Off (Manuale illustrato di giornalismo, Fiction, L.E.A.R) Intero € 30; Ridotto studenti fino a 19 anni € 10

PREZZO BIGLIETTO SPETTACOLI

Prezzo biglietti spettacoli (L’uomo dal fiore in bocca…, Il mercante di Venezia, Il malato immaginario, Da lontano, Così è se vi pare, Arlecchino muto per spavento)

Platea: Intero € 23; Ridotto* € 20; Ridotto studenti fino a 19 anni € 5

Galleria (DA ATTIVARE SOLO SE SI ESAURISCONO I POSTI IN PLATEA): Intero € 21; Ridotto* € 18; Ridotto studenti fino a 19 anni € 5

Prezzo biglietto spettacoli segmento Off (Manuale illustrato di giornalismo, Fiction, L.E.A.R)

Intero € 14; Ridotto* € 12; Ridotto studenti fino a 19 anni € 4

Prezzo biglietto spettacolo fuori abb – Dichiarazioni D’Amore

Intero € 17; Ridotto* € 15

*Over 65, under 18, studenti universitari, abbonamento Musei, tesserati FAI