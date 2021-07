Cascina Merlanetta: turismo esperienziale a chilometro zero

CASALCERMELLI (AL) – Sulla sponda sinistra del Torrente Orba si affaccia Cascina Merlanetta, un’azienda agricola a conduzione biologica situata nella Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba. Una zona, infatti, dove la Regione Piemonte ha individuato l’unica area autorizzata per la ricerca dell’oro a scopo amatoriale, scientifico e didattico. Daniele Cermelli, titolare della Cascina Merlanetta, si racconta a Radio Gold.

L’attività della cascina comprende diverse pratiche di turismo esperienziale; dall’animal watching ai corsi di ricerca dell’oro; dal Museo dell’Oro alla fattoria didattica.

Cascina Merlanetta è a Casalcermelli in Via Ovada, 42. Per informazioni e prenotazioni, il sito internet oppure l’indirizzo mail [email protected]