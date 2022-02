Esperienza, serietà e professionalità a Valenza con la Morgan Impianti

VALENZA – È una storia tutta famigliare quella che si nasconde dietro la Morgan Impianti, azienda valenzana che si occupa di riparazioni e impianti idraulici a 360 gradi. Nata nel 2010 da un’idea di Massimo Gatto, professionista che vanta oltre 40 anni di esperienza, è stata chiamata “con il nome di mio figlio, nella speranza che anche lui volesse fare il mio lavoro e proseguire così la tradizione di famiglia“. Sì, perché insieme a Massimo c’è anche la moglie Camelia, in amministrazione, al suo fianco c’è anche il figlio Morgan di 16 anni “pronto a imparare e far crescere con serietà e dedizione l’azienda” che ha la sua sede in corso Giuseppe Garibaldi 14 nella città di Valenza. “Ma lavoriamo anche oltre i confini cittadini, portando tutta la nostra professionalità e le marche di qualità con cui siamo partner ufficiali“, ha aggiunto il titolare Massimo Gatto.

I marchi a cui la Morgan Impianti si affida sono “tutti italiani e di altissima qualità per offrire il meglio ai nostri clienti“. Tra i marchi di cui l’azienda si serve troviamo le caldaie e pompe di calore Cosmogas, e le Fondital. Ma oltre che semplici idraulici, Massimo e suo figlio Morgan sono anche rivenditori ufficiali di depuratori d’acqua con microfiltrazione e gasatore, della Click Soda. Di tutti questi marchi l’azienda è anche un centro assistenza ufficiale. “Le esigenze del mercato sono in continua evoluzione tecnologica, per tanto il nostro operato consiste non solo nella realizzazione di impianti idrico, termico, sanitario di normale esecuzione, ma siamo specializzati nella posa di impianti di riscaldamento e raffrescamento a pavimento e a parete, impianti di aspirazione centralizzata ed addolcimento dell’acqua, impianti di micro filtrazione con gasatore per cucine, tutto questo sia per il settore privato che per quello pubblico ed inoltre ci occupiamo dell’ installazione e manutenzione di impianti industriali“, ha proseguito Massimo Gatto.

Alle competenze pluriennali del titolare e alla serietà dimostrata in questo lungo periodo di attività, si deve aggiungere la disponibilità della Morgan Impianti. La cui reperibilità per emergenze è “attiva 24 ore su 24 e sette giorni su sette, anche nei festivi“. Massimo e Morgan Gatto infatti sono a disposizione per qualsiasi tipo di imprevisto o problema idraulico. Per richiedere un preventivo, i servizi idraulici o il pronto intervento si può contattare lo 0131-1851552 “il numero ha la deviazione di chiamata direttamente al mio numero di cellulare personale così da essere reperibile anche in caso in ufficio non sia presente nessuno“.