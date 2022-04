Alla Coop di Casale Monferrato arriva il drive-in per fare la spesa e la consegna a casa

CASALE MONFERRATO – Stop a rocambolesche corse al supermercato. Alla Coop di Casale Monferrato, a partire da oggi, sarà possibile ordinare la spesa e ritirarla in tutta tranquillità in sede. Farlo è molto semplice, basta accedere alla piattaforma online della Coop e fare la spesa per poi ritirarla con calma nel punto vendita. Ma questa non è l’unica novità: sarà possibile anche ordinare la spesa e poi farla consegnare a casa propria. Si tratta di un servizio del tutto nuovo, digitale e completamente innovativo.

La Coop diventa digitale con il suo online shop

Da pochissimo Coop ha attivato due importanti servizi per i suoi clienti, a Casale Monferrato è possibile accedere ad una nuovissima piattaforma online firmata Coop. Un aiuto concreto a tutti i cittadini che, in questo modo, potranno dimenticare per un istante il tran-tran della vita moderna e soprattutto smettere di rinviare il momento di fare la spesa a causa dei continui contrattempi. Del resto da sempre Coop è attenta ai trend ma soprattutto alle esigenze dei suoi clienti, analizza i bisogni della gente e ascolta costantemente i feedback dei suoi collaboratori. Proprio da questo nascono i servizi di spesa con consegna a domicilio e spesa con ritiro in sede.

Come funzionano queste nuove opportunità

Usufruire di queste nuovissime realtà è tutto molto semplice, basterà prendere un dispositivo che permetta di accedere ad internet ed entrare sull’online shop di Coop. Da qui si potrà selezionare i prodotti che si desiderano acquistare. Esattamente come se ci si trovasse al supermercato. Si potrà quindi accedere a una moltitudine di articoli che variano da cibo, bevande, succhi di frutta e tutte le marche che si trovano sugli scaffali Coop, il tutto senza muoversi dal divano di casa o dall’ufficio di lavoro.

Due i servizi innovativi: il ritiro della spesa in sede o la consegna a domicilio. In entrambi i casi cambia poco, se scegli di farti consegnare la spesa a domicilio potrai comodamente aspettare il tuo pacchettino di prodotti direttamente a casa tua. Nel caso in cui non ci si trovasse in casa, magari per impegni di famiglia o per lavoro, si potrà passare al punto Coop di Casale Monferrato, selezionando l’apposita opzione, quindi ritirando in sede la spesa. Due opzioni alternative alla classica spesa tradizionale, comode e affidabili.

Ecco un elenco dei vantaggi:

• Zero noie e perdite di tempo: dimentica quelle assurde code in centro magari sotto la pioggia e il maltempo. Direttamente dal tuo smartphone ordini i prodotti che preferisci!

• Concentrati sulle tue attività lavorative: focus totale sul tuo lavoro, nel momento in cui vorrai fare la spesa ti bastano 2 click dal tuo dispositivo preferito.

• Compra ciò che vuoi: niente distrazioni, garantisce Coop. Compra solo ciò che desideri con la spesa digitale sicura.

• Un catalogo prodotti da urlo: le migliori marche sono soltanto da Coop, avrai solo l’imbarazzo della scelta proprio come al supermercato.

• Protezione e acquisti sicuri: con Coop si può stare sereni. Acquisti totalmente affidabili e in sicurezza.