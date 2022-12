Al Gambero Rosso di Alessandria il pesce originale da Mazara del Vallo: “E da un mese anche la friggitoria”

ALESSANDRIA – Anche ad Alessandria si può gustare l’originale e prelibato pesce siciliano di Mazara del Vallo. Presente da circa due anni in via Mazzini 73 con la pescheria, da circa un mese il Gambero Rosso ad Alessandria ha addirittura raddoppiato con la friggitoria, in via Guasco 86. “Ce lo hanno chiesto tanti clienti e abbiamo colto la palla al balzo” ha raccontato a Radio Gold Salvatore Di Giorgi, padre del titolare Valerio “la nostra è ormai una tradizione di famiglia. Nel 2020 ci siamo trasferiti ad Alessandria per motivi famigliari e abbiamo deciso di intraprendere questa avventura. I nostri prodotti sono unici, non si trovano da altre parti visto che provengono direttamente dalla nostra azienda di famiglia, in Sicilia. La qualità è fondamentale ma non vogliamo che resti un privilegio per pochi” ha aggiunto Di Giorgi “per questo i nostri prezzi sono accessibili. Le aragoste, ad esempio, costano 55 euro al chilo”.

La pescheria Gambero Rosso, in via Mazzini 73, è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.45 alle 19.30.

La friggitoria Gambero Rosso, in via Guasco 86, è aperta dalle 10.30 alle 13.45 e dalle 16.30 alle 19.30.