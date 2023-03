Sempre più servizi per i cittadini alla Farmacia “Paolo Villosio” di Alessandria

ALESSANDRIA – Sono sempre di più e sempre più all’avanguardia i servizi offerti dalla Farmacia “Paolo Villosio” di Alessandria. La storia della farmacia inizia nel lontano 1864 a San Salvatore Monferrato e dai primi del ‘900 prosegue ad Alessandria, prima in via Mazzini e poi, dal 2005, negli attuali locali in via Galvani 6.

Punto di riferimento per i cittadini del quartiere Europa, e non solo, nella farmacia si possono trovare medicinali e parafarmaci ma anche un ampio catalogo di prodotti omeopatici ed erboristici, dermocosmesi, integratori, alimenti per bambini e quelli pensati per chi fa sport, oltre a una vasta scelta di prodotti dedicati agli animali. Sono da sempre una garanzia anche le preparazioni del laboratorio galenico dove i farmacisti preparano capsule, soluzioni, sciroppi, pomate e unguenti sia ad uso umano che veterinario.

Negli ultimi anni la Farmacia “Paolo Villosio” si sta inoltre specializzando in servizi di telemedicina.

I cittadini possono rivolgersi ai farmacisti in via Galvani per effettuare diversi test, dall’elettrocardiogramma all’Holter ECG, un esame diagnostico semplice e indolore che consente di monitorare il ritmo e l’attività elettrica del cuore e ritirare il referto direttamente in farmacia entro 24 ore. Si può effettuare in farmacia anche l’Holter Pressorio, che consente di individuare eventuali fluttuazioni della pressione arteriosa, il monitoraggio delle apnee notturne e da quest’anno sarà possibile scaricare in farmacia anche il report dell’Holter Glicemico da consegnare poi al diabetologo per tenere sotto controllo la glicemia.

Novità di questo 2023 è l’analisi della creatinina, utile per controllare la funzionalità dei reni o per l’effettuazione di esami diagnostici che necessitano l’utilizzo del liquido di contrasto. Inoltre, sempre di recente introduzione è la possibilità di effettuare il tampone per lo Streptococco per verificare l’eventuale infezione da Scarlattina e la prova degli amplificatori acustici, che consente ai cittadini di testare gli apparecchi che si possono vendere in farmacia e non doverli così comprare a “scatola chiusa”.

Ai nuovi servizi si affiancano poi la foratura dei lobi per chi vuole indossare orecchini, la misurazione della pressione fino alle analisi di Glicemia, Emoglobina Glicata, Colesterolo Totale – Profilo Lipidico (Colesterolo HDL, LDL, Trigliceridi) e Tempo di Quick INR, che permette di valutare il tempo di coagulazione del sangue.

La Farmacia “Paolo Villosio” offre ai suoi clienti anche le analisi del Laboratorio Natrix per valutare eventuali intolleranze alimentari, celiachia e sensibilità al glutine, check-up organi, profili ormonali, vitamine, minerali e radicali liberi.

Attenta alla salute dei suoi clienti, la farmacia organizza anche consulenze con un medico nutrizionista e proprio da questo mese di marzo dedicherà degli appuntamenti alla cura e alla bellezza della pelle con gli esperti della linea BioNike (il primo incontro sarà il 28 marzo. Per partecipare è necessario prenotare contattando la farmacia al numero 0131/254712 oppure con un WhatsApp al 345/9947164).

Sempre al fianco dei cittadini anche durante la pandemia, la farmacia in via Galvani continua a essere un riferimento anche per tamponi e vaccini contro il Covid e nelle prossime settimane sarà in prima linea anche nella campagna di Screening del tumore del colon – retto della Regione Piemonte. Da quest’anno, infatti, i cittadini potranno anche consegnare ai farmacisti di fiducia della Farmacia “Paolo Villosio” di Alessandria i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Oltre ai tanti prodotti e servizi, è però soprattutto la professionalità, la gentilezza e la cortesia della dottoressa Adele Villosio, del dottor Paolo Buzzi e di tutto lo staff a rendere la Farmacia “Paolo Villosio” un riferimento per tutti i cittadini di Alessandria da ormai più di 100 anni.

Per tutte le informazioni potete contattare il numero 0131 254712 oppure inviare un WhatsApp al 345/9947164.

Maggiori dettagli anche sul sito internet della Farmacia “Paolo Villosio” e sulla pagina Facebook.