Salumificio Miglietta: da cinque generazioni la qualità dei grandi salumi del Monferrato e del Piemonte

SERRALUNGA DI CREA – Alle pendici del Sacro Monte di Crea, patrimonio dell’Unesco e collina più alta del Monferrato, da cinque generazioni la famiglia Miglietta produce grandi salumi tipici del Monferrato e del Piemonte. Dalla piccola bottega aperta agli inizi del ‘900 a Cereseto, la famiglia Miglietta si è spostata a Madonnina di Serralunga di Crea e ha affiancato al punto vendita un laboratorio di macellazione. Dal 2012 il salumificio si è poi focalizzato sulla produzione e oggi offre alla sua clientela una ampia gamma di prodotti tipici di altissima qualità.

I salumi Miglietta sono prodotti con carni di maiale di produttori selezionati e grazie all’esperienza di Pieralberto Miglietta, di sua figlia Giulia e dei dieci dipendenti del salumificio, ancora oggi mantengono gli stessi sapori e profumi di una volta.

I salumi Miglietta sono prodotti artigianali, tutti legati a mano e stagionati negli impianti a Madonnina di Serralunga di Crea, dove sono ancora presenti celle in mattone vivo che trattengono le muffe nobili che esaltano caratteristiche e aromi degli insaccati. Il salumificio ha però sviluppato anche le più moderne tecnologie per assicurare ai consumatori prodotti tipici dal gusto eccellente e dalla massima affidabilità.

Prodotto di punta del salumificio è certamente il Salame Crudo Muletta del Monferrato, anche De.Co. del Comune di Serralunga di Crea. Si dice che la “Muletta” del Monferrato nasca dal ricordo della soppressa veneta assaggiata dai soldati delle guerre risorgimentali. Colpiti da quel sapore, i piemontesi tornati dal fronte orientale decisero di creare un nuovo insaccato dalla forma simile che, nel nome, ricorda anche le ragazze di Trieste, in dialetto dette “mule”. Il nobile e antico salume di grossa pezzatura era stato abbandonato nel corso del ‘900 per la lunga e complicata stagionatura ma è stato riscoperto e valorizzato da Pieralberto Miglietta che ne ha ripreso la produzione con un taglio da banco da 1,2 kg e un formato famiglia da 600 grammi. La Muletta del Monferrato del Salumificio Miglietta è fatta con le parti più nobili del maiale: coscia, culatello della lonza, spalla e fesotto di spalla. La carne, tritata a grana media, viene macinata insieme a un 20% di grasso di pancetta e poi insaporita con sale, pepe, noce moscata e un infuso di aglio e vino Barbera. L’impasto, insaccato nell’intestino cieco del maiale in una caratteristica forma quasi ovoidale, riposa prima in una stanza chiamata “asciugamento” e dopo una settimana viene trasferito in un altro locale per la stagionatura, che in circa 3/4 mesi sprigiona tutti gli aromi di questo antico e gustoso prodotto.

Insieme alla Muletta Monferrina, il salumificio di Serralunga di Crea produce anche un altro salume tipico del Monferrato: Il salame crudo “Gentile” – Rosa Piemonte. Anche per questo salume si usano le migliori parti del maiale insaporite con sale, spezie, pepe, noce moscata e vino Barbera invecchiato, per creare un salame dall’impasto morbido e dal colore rosso intenso, con un profumo e un sapore delicati.

La produzione del Salumificio Miglietta comprende anche il salame crudo “Crespone” dal sapore delicato e dal leggero sentore di aglio sprigionato dal mese di stagionatura a ventilazione lenta e controllata, il salame crudo “Suisnello”, salametto prodotto con le parti più pregiate del maiale e dalla scarsa quantità di grasso e il “Salametto suino”, da mangiare crudo e delicatamente speziato con un piccolo sentore di aglio.

Altrettanto prelibati sono poi il lardo rotolato, prodotto con lardo di schiena anteriore di suino pesante italiano, e il lardo pancettato a mattonella, che viene confezionato anche con l’aggiunta di erbe fresche aromatiche. Specialità del Salumificio Miglietta assolutamente da parovare è anche il Lonzardo o Lardonza, stagionato almeno 30 giorni e prodotto con lo schienale del maiale (lardo e lonza non separati).

I prodotti del salumificio Miglietta si possono trovare in alcune catene della grande distribuzione ma, soprattutto, si possono acquistare direttamente nel punto vendita del Salumificio Miglietta, nella frazione Madonnina di Serralunga di Crea, in Via Distilleria. Il punto vendita è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Sabato apertura solo al mattino dalle 8.30 alle 12. Domenica è il giorno di chiusura.

Per tutte le informazioni si può contattare il Salumificio Miglietta al numero 0142940149, cliccare sul sito internet o sulla pagina Facebook.